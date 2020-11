V Rakúsku pribudlo 9568 nakazených, plánuje sa sprísnenie opatrení

Viedeň 13. novembra (TASR) - V Rakúsku pribudlo za 24 hodín 9568 nových prípadov nákazy koronavírusom. Tento údaj však vzhľadom na nedávne technické problémy evidenčného systému zahŕňa aj prípady z predchádzajúcich dní, uviedla agentúra APA.



Za rovnaké obdobie pribudlo aj 53 úmrtí, ich celkový počet sa tak zvýšil na 1661. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných viac ako 3900 pacientov, z toho je 567 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Aktívnych prípadov evidujú 76.839. Pozitívne bolo v Rakúsku od začiatku pandémie testovaných 191.325 ľudí.



Už za predchádzajúce 24-hodinové obdobie pribudlo v Rakúsku viac ako 9000 pozitívne testovaných osôb, konkrétne 9262. Denník Kurier však upozornil, že nie je jasné, aký počet novonakazených tvorili oneskorene hlásené potvrdené prípady z predošlých dní.



Týždňová incidencia predstavuje v súčasnosti 532 nakazených na 100.000 obyvateľov.



V sobotu okolo 17.00 h sa uskutoční tlačová konferencia, na ktorej kancelár Sebastian Kurz, vicekancelár Werner Kogler, minister zdravotníctva Rudolf Anschober a minister vnútra Karl Nehammer oznámia ďalšie sprísnenie opatrení v boji s koronavírusom.



Denník Kurier píše, že vláda plánuje zaviesť tzv. tvrdý lockdown, a to od 17. novembra do 8. decembra. Očakáva sa, že dôjde k zatvoreniu všetkých obchodov okrem potravín. Obchody by sa mali následne opäť otvoriť, ak to dovolí epidemiologická situácia. Možné je i to, že sa zatvoria aj školy a žiaci prejdú na dištančnú výučbu. Takisto sa uvažuje o zatvorení kozmetických a masážnych salónov. Tieto informácie, ktoré priniesli viaceré rakúske médiá, však zatiaľ nie sú potvrdené.



Zavedenie prísnejších obmedzení sa očakáva vzhľadom na to, že doterajšie opatrenia platné od 3. novembra sú podľa Anschobera neúčinné, keďže počet nakazených naďalej stúpa. Dodatočné opatrenia odporučila príslušná pandemická komisia, ktorá sa zišla vo štvrtok. Celé Rakúsko zostáva podľa nej na pandemickom semafore zafarbené na červeno.