V Tokiu a susedných prefektúrach zrušia núdzový stav

Tokio 18. marca (TASR) – Japonská vláda vo štvrtok zrejme schváli ukončenie viac než dvojmesačného núdzového stavu súvisiaceho so šírením koronavírusu v Tokiu a troch susedných prefektúrach. Informovala o tom agentúra AP.



Minister zodpovedný za riadenie pandémmie Jasutoši Nišimura uviedol, že pandemické ukazovatele - ako sú nové denné prípady a miera obsadenosti lôžok v nemocniciach - klesli na úroveň, ktorá umožňuje zrušenie núdzového stavu v prefektúrach Tokio, Kanagawa, Čiba a Saitama.



Podľa vládnych expertov je zrušenie núdzového stavu nevyhnutné z dôvodu záťaže na ekonomiku a podnikanie. Niektorí odborníci však varujú pred možným opätovným rozšírením vírusu, keďže pokles počtu nových prípadov nákazy sa nedávno zastavil.



Núdzový stav platí v Tokiu a troch susedných prefektúrach od 7. januára. Reštaurácie a bary musia prevádzkovatelia zatvárať najneskôr o 20.00 h. Úrady tiež požiadali zamestnávateľov, aby ľuďom v čo najväčšej možnej miere umožnili prácu z domu. Koncom februára však niektoré opatrenia zrušili v šiestich mestách.



Vláda plánuje zrušiť opatrenia len pár dní predtým, ako majú 25. marca odštartovať štafetu s olympijským ohňom v prefektúre Fukušima.



V Tokiu zaznamenali v stredu 409 nových prípadov nákazy - najviac za posledný mesiac. Bolo to o 109 prípadov viac ako v predchádzajúci deň.



Japonsku sa podarilo udržať počet nakazených a počet úmrtí na relatívne nízkej úrovni aj bez tvrdého lockdownu. Celkový počet prípadov nákazy v krajine do stredy dosiahol 451.186, pričom v súvislosti s koronavírusom zomrelo 8717 ľudí, informovalo ministerstvo zdravotníctva.