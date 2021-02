Zimbabwe dostalo prvé dávky vakcíny, priviezli ich z Číny

Harare 15. februára (TASR) - Zimbabwe dostalo vôbec prvú dodávku vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré tejto africkej krajine darovala Čína.



Dovedna 200.000 dávok očkovacích látok od čínskej firmy Sinopharm prevzal v pondelok ráno na letisku v Harare zimbabwiansky viceprezident a minister zdravotníctva Constantino Chiwenga.



Ako prvých podľa jeho slov v krajine zaočkujú zdravotníkov. "Túto vakcínu sme dostali ako záblesk nádeje, že sa konečne budeme môcť priblížiť k návratu aspoň nejakého zdania normálnosti," povedal viceprezident podľa agentúry DPA.



Zimbabwe chce do konca kalendárneho roka zaočkovať približne desať miliónov ľudí, a teda asi 60 percent svojej populácie, vďaka čomu by podľa tamojších zdravotníkov mala krajina dosiahnuť kolektívnu imunitu.



Od Sinopharmu plánuje táto krajina kúpiť ďalších 1,8 milióna dávok vakcín, pričom 600.000 z nich by podľa vyjadrenia vlády mala dostať už do konca marca.



Zimbabwe dosiaľ zaznamenalo vyše 35 000 prípadov nákazy novým koronavírusom a 1400 súvisiacich úmrtí. Táto krajina, podobne ako aj iné africké, zaznamenávala na začiatku pandémie pomerne nízky počet prípadov infekcie, nedávno tam však došlo k prudkému nárastu nakazených, uvádza agentúra AP. Miestni sa pritom obávajú, že do bol do krajiny zavlečený nový, nákazlivejší variant vírusu zo susednej Juhoafrickej republiky.