Na južnej Morave zakázali v niektorých nemocniciach návštevy

Praha 17. októbra (TASR) - Situácia v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 na južnej Morave sa zhoršuje a koronavírus naberá na sile. Napísala o tom v nedeľu webová stránka televízie Nova s tým, že niektoré nemocnice v kraji zakázali návštevy u pacientov. Iné nemocnice zase návštevy umožňujú, ale len za dodržiavania prísnych opatrení.



"Od 7. 10. 2021 je v Nemocnici Ivančice, p. o., vyhlásený zákaz návštev. Lôžková časť rehabilitačného oddelenia je dočasne uzavretá pre epidemiologickú situáciu pri covide-19. Ambulantná časť zostáva otvorená," píše sa na webe uvedenej kliniky.



Podobná situácia je i v boskovickej nemocnici a zákaz návštev platí aj vo Vojenskej nemocnici Brno, približuje spravodajský server tn.nova.cz.



A i keď niektoré nemocnice v Juhomoravskom kraji návštevy doposiaľ nezakázali, platia tam obmedzujúce opatrenia. V nemocnici v brnianskych Boskoviciach môžu ľudia svojich blízkych navštíviť len v stredu a nedeľu od 15.00 do 17.00 h, uvádza TV Nova typický príklad.



V sobotu pribudlo na území Českej republiky 1157 prípadov koronavírusu. Je to o takmer 500 nakazených viac než pred týždňom a najviac cez víkendový deň od 8. mája tohto roka.