V piatok pribudlo v ČR 13 000 nakazených

Praha 6. marca (TASR) - V Piatok v Česku pribudlo 13.074 ľudí nakazených covidom. Je to o 1500 menej než vo štvrtok a o 1700 menej než pred týždňom, sumarizuje spravodajský server iDNES.cz.



Počet hospitalizovaných mierne klesol o 200, počet pacientov vo vážnom stave sa však zmenil minimálne. Počet nakazených covidom od začiatku epidémie v krajine prekročil 1,3 milióna.



Počet úmrtí s covidom dosiahol 21.558. Vyplýva to z údajov na webe českého ministerstva zdravotníctva, píše ďalej iDNES.cz.



V nemocniciach bolo v piatok 8219 ľudí, zhruba o 200 menej než vo štvrtok, keď podľa aktualizovaných údajov ministerstva bolo s koronavírusom hospitalizovaných 8406 pacientov. Počet ťažkých prípadov sa zmenil len minimálne, vo vážnom stave zostáva 1700 chorých.



Reprodukčné číslo v sobotu opäť kleslo, znížilo sa z predchádzajúcich 1,047 na 1,02. Pri hodnote nad 1,0 epidémia silnie. Minister zdravotníctva Jan Blatný v piatok uviedol, že nárast počtu nakazených sa stabilizuje a koncom marca by mohli byť zrušené niektoré z protikoronavírusových opatrení, približuje iDNES.cz