Covidpasy budú vo Francúzsku od 9. augusta povinné v reštauráciách

Paríž 28. júla (TASR) - Vo Francúzsku budú od 9. augusta očkovacie preukazy povinné pri vstupe do reštaurácií, kaviarní, cestovaní v medzimestských vlakoch či v leteckej doprave. Uviedol to v stredu hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal, informuje agentúra AFP.



Koronavírusový pas je vo Francúzsku od 21. júla povinný pre návštevníkov múzeí, kín a kultúrnych centier s kapacitou nad 50 osôb. Nový zákon prijatý cez víkend oboma komorami parlamentu zároveň všetkým zdravotníckym pracovníkom nariaďuje povinné očkovanie. Obyvatelia krajiny takýto preukaz získajú, keď predložia doklad o úplnej zaočkovanosti schválenými vakcínami alebo prekonaní nákazy koronavírusom či negatívny výsledok testu.



Attal poznamenal, že stúpajúci počet prípadov nákazy - v priemere 19.000 prípadov denne - znamená, že situácia "sa naďalej zhoršuje a je znepokojujúca". Vplýva na to najmä šírenie variantu delta, dodal.



Zdôraznil tiež, že v počiatočnej fáze od 9. augusta sa bude uplatňovať určitá miera tolerancie. Minister dopravy Jean-Baptiste Djebbari doplnil, že cieľom je dosiahnuť "dobrú úroveň kontroly bez toho, aby sa cestujúcim strpčoval život".



Zákon týkajúci sa zavedenia covidových pasov vyvolal v krajine masové protesty. Prezident Emmanuel Macron cez víkend uviedol, že odmietanie očkovania sa rovná "nezodpovednosti a egoizmu".



Obe dávky vakcíny proti covidu dostalo vo Francúzsku už 50 percent dospelej populácie. V stredu tamojšie zdravotnícke úrady schválili podávanie vakcíny od firmy Moderna pre deti vo veku 12-17 rokov. Už v polovici júna povolili očkovanie tejto vekovej skupiny vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Minister školstva Jean-Michel Blanquer avizoval, že v školách bude zriadených 6000-7000 očkovacích centier.