Čože?! reagoval Orbán na vyjadrenie šéfa NATO o členstve Ukrajiny

Budapešť/Kyjev 21. apríla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok spochybnil vyhlásenie generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga, že "všetci spojenci v NATO súhlasia s tým, aby sa Ukrajina stala členským štátom NATO". Informuje o tom TASR.



"Čože?!" napísal Orbán na sociálnej sieti Twitter v reakcii na Stoltenberga. Na prijatie nového člena Aliancie je potrebný súhlas všetkých 31 členských krajín.



Týždenník Politico v tejto súvislosti poukazuje na komplikované vzťahy medzi Budapešťou a Kyjevom. Maďarsko roky blokovalo zasadnutia NATO na vysokej úrovni s ukrajinskými predstaviteľmi, pričom spomínalo obavy o práva maďarskej menšiny žijúcej na západe Ukrajiny.



Maďarsko odsúdilo ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine, avšak Kyjevu odmieta poskytovať vojenskú pomoc. Vysokopostavení maďarskí predstavitelia navštevujú Moskvu aj po ruskej invázii; napríklad minulý týždeň tam bol rokovať o energetike minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. Maďarsko sa tiež pridalo k Turecku v blokáde vstupu Švédska do NATO, čo u západných predstaviteľov vyvolalo nevôľu.



Spojenci v NATO vrátane Maďarska ešte v roku 2008 rozhodli o budúcom vstupe Ukrajiny do Aliancie. Dosiaľ k nemu však nedošlo. Ukrajina vlani v septembri požiadala o zrýchlený proces prijatia do NATO. Podľa Politica sa však väčšina spojencov v NATO vrátane USA chce vyhnúť akýmkoľvek veľkým posunom v prístupovom procese Ukrajiny, kým tam prebieha vojna.



Stoltenberg počas štvrtkovej návštevy Kyjeva informoval médiá, že rokoval o viacročnej iniciatíve NATO na pomoc Ukrajine pri prechode od sovietskej vojenskej techniky na štandardy Aliancie. Nie je však jasné, aký politický signál sa lídri NATO rozhodnú dať ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému na júlovom summite Aliancie vo Vilniuse, upozorňuje Politico.



"Vieme, že vďaka našej podpore sa Ukrajina posúva smerom k euroatlantickej integrácii," zopakoval Stoltenberg v piatok na vojenskej základni Ramstein v Nemecku na schôdzke o ďalšej pomoci Ukrajine. Zdôraznil však, že "rokovania o členstve Ukrajiny bez toho, aby bola zvrchovaná a nezávislá, nemajú zmysel".