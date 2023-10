Ochranný výbor: Počas konfliktu v Gaze bolo zabitých už 31 novinárov

Tel Aviv 31. októbra (TASR) - Prinajmenšom 31 novinárov už bolo zabitých vo vojne, ktorú vedie Izrael s militantným hnutím Hamas v pásme Gazy, uviedla v utorok mimovládna organizácia Výbor na ochranu novinárov (CPJ). TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



Medzi zabitými novinármi je 26 Palestínčanov, štyria Izraelčania a jeden Libanončan. Ďalších osem novinárov utrpelo zranenia a deväť je dosiaľ nezvestných, uvádza CPJ.



Objavili sa aj dosiaľ nepotvrdené správy o ďalších úmrtiach či zmiznutiach žurnalistov, prípadne vyhrážkach voči nim, ako aj škodách na novinárskych stanovištiach či príbytkoch.



Novinári v pásme Gaze čelia obzvlášť nebezpečným podmienkam, a to vzhľadom na prebiehajúcu pozemnú ofenzívu Izraela, ako aj nálety izraelských síl či rozsiahle výpadky elektriny a telekomunikácií.



"Novinári prinášajú v celom regióne veľké obete pri pokrývaní tohto bolestného konfliktu," uvádza CPJ. "Obzvlášť tí v Gaze zaplatili aj naďalej platia bezprecedentnú daň a čelia obrovským hrozbám. Mnohí z nich stratili kolegov, rodiny, zabezpečenie a utiekli v snahe nájsť bezpečie, avšak neexistuje tam nijaké bezpečné útočisko," dodala táto organizácia so sídlom v USA.



CPJ zverejnil zoznam potvrdených novinárskych obetí a zranených. Sú na ňom aj zamestnanci spravodajských webov či agentúr, ako aj rozhlasových a televíznych staníc.



Agentúry AFP a Reuters pred časom žiadali Izrael o záruky, že sa ich novinári nestanú v pásme Gazy terčom izraelských útokov. Izraelská armáda im odkázala, že bezpečnosť ich zamestnancov v tejto palestínskej enkláve nevie zaistiť. "Nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich zamestnancov a dôrazne vás žiadame, aby ste na zaistenie ich bezpečnosti vy sami prijali všetky potrebné opatrenia," píše sa v liste, ktorý agentúre Reuters zaslala izraelská armáda.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) už predtým definovala pásmo Gazy ako mimoriadne nepriateľský región z hľadiska slobody tlače. Vládnuci Hamas a palestínska militantná organizácia Islamský džihád tam prenasledujú a bránia vo výkone práce novinárom, ktorých podozrievajú zo spolupráce s Izraelom.



RSF na druhej strane zároveň uvádza aj to, že Izrael od vypuknutia konfliktu potláča spravodajstvo z pásma Gazy. "Izraelské ozbrojené sily robia už takmer dva týždne všetko pre to, aby zabránili šíreniu záberov (z Gazy)," tvrdí generálny tajomník RSF Christophe Deloire. "Odsudzujeme mediálny blackout, ktorý sa Izrael snaží zaviesť. Žurnalistika je protilátkou na dezinformácie, ktoré sa, pokiaľ ide o tento región, šíria s mimoriadnou silou," dodal.