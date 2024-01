CPJ: Pre svoju prácu je celosvetovo väznených viac ako 300 novinárov

New York 18. januára (TASR) - Ku koncu roka 2023 bolo pre svoju prácu väznených asi 320 novinárov, uvádza sa v správe, ktorú vo štvrtok zverejnil Výbor na ochranu novinárov (CPJ) a označil to za znepokojujúci pokus o "udusenie nezávislých hlasov". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Ide o druhý najvyšší počet väznených novinárov od roku 1992, keď CPJ so sídlom v New Yorku takúto štatistiku zverejňuje. V roku 2022 ich bolo 367, čiže ich počet sa mierne znížil. Ide najmä o mnohých novinárov v Iráne prepustených buď na kauciu alebo preto, že čakajú na vynesenie rozsudku, uviedol výbor.



"Náš výskum ukazuje, ako je autoritárstvo celosvetovo zakorenené, pričom vlády majú odvahu potláčať kritické správy a brániť verejnej zodpovednosti," povedala výkonná riaditeľka CPJ Jodie Ginsbergová.



Viac ako tretinu novinárov podľa údajov CPJ z 1. decembra 2023 väznia v Číne, Mjanmarsku a Bielorusku. Izrael je na šiestom mieste spolu s Iránom, čo je doteraz jeho najhoršie umiestnenie na zozname CPJ.



Všetci zo 17 novinárov zadržiavaných v Izraeli, boli Palestínčania zatknutí na Západnom Brehu od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas 7. októbra, uvádza sa v správe.



Dvanásť zo 17 nelokálnych väznených novinárov bolo zadržiavaných v Rusku. Sú medzi nimi aj dvaja občania USA - Evan Gershkovich z denníka The Wall Street Journal, a Alsu Kurmaševová zo Slobodnej Európy (RFE/RL), ktorí sú vo vyšetrovacej väzbe.



CPJ je americká nezávislá nezisková mimovládna organizácia, ktorá podporuje slobodu tlače a obhajuje práva novinárov. Funguje od roku 1981 a korešpondentov má po celom svete.