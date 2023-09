V Mjanmarsku odsúdili novinára na 20 rokov väzenia

Bangkok 7. septembra (TASR) - Výbor na ochranu novinárov (CPJ) žiada prepustenie novinára, ktorého v stredu v Mjanmarsku odsúdili na 20-ročné väzenie. TASR správu prevzala z webovej stránky CPJ a štvrtkovej správy denníka The Guardian.



Vojenský súd v Rangúne uznal za vinného fotoreportéra portálu Myanmar Now menom Sai Zaw Thaike z viacerých obvinení vrátane podnecovania k vzbure. Ide o najdlhší trest pre novinára od vojenského prevratu vo februári 2021.



Sai bol pôvodne obvinený zo šírenia dezinformácii a podnecovania. Počas procesu či väzby mu nebolo povolené stretnúť sa s právnikmi, píše CPJ.



"Groteskné odsúdenie novinára Myanmar Now Saia Zawa Thaikeho na 20 rokov na základe očividne nepravdivých obvinení je bezočivosť a malo by byť okamžite zvrátené," uviedol predstaviteľ CPJ pre juhovýchodnú Áziu Shawn W. Crispin. "Mjanmarská junta musí prestať väzniť zamestnancov médií len za zo, že si robia svoju prácu reportérov," dodal.



Sai Waz Thaike bol zatknutý 23. mája, keď spravodajsky pokrýval následky tropickej cyklóny Mocha neďaleko mesta Sittwe, metropoly mjanmarského štátu Rakhine. V tomto štáte žije množstvo príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov.



Šéfredaktor Myanmar Now Swe Win odsúdenie novinára označil za ďalšie znamenie toho, že sloboda tlače je pod vládou vojenskej junty totálne potlačená. Armáda krátko po prevrate vo februári 2021 uskutočnila raziu v redakcii Myanmar Now v Rangúne a neskôr tomuto nezávislému portálu odobrala licenciu, pripomína CPJ.