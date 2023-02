Podľa 63 percent Čechov bude Pavel dobrým prezidentom

Praha 22. februára (TASR) - Podľa 63 percent Čechov bude Petr Pavel dobrým prezidentom. Vyplýva to z prieskumu agentúry STEM/MARK, ktorá výsledky zverejnila v stredu. Respondenti kladne hodnotili Pavlove reprezentatívne vystupovanie či vyjadrovanie, naopak spochybnili jeho politické skúsenosti a nezávislosť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Názor, že Pavel bude lepším prezidentom než dosluhujúca hlava štátu Miloš Zeman, zastáva približne 71 percent opýtaných. Proti je asi pätina, čo podľa agentúry zodpovedá aktuálnemu počtu priaznivcov Zemana.



Celkové hodnotenie nového českého prezidenta je v tejto chvíli pozitívne vo väčšine atribútov. "Veľmi kladné hodnotenie je naprieč populáciou predovšetkým v reprezentatívnom vystupovaní, vyjadrovaní, zrozumiteľnosti komunikácie či inteligencii," uvádza STEM/MARK. Oblasti, v ktorých je podľa respondentov priestor na zlepšenie, sú morálne zásady, spájanie spoločnosti, zmysel pre humor či nezávislosť.



Autor výskumu Jan Burianec uviedol, že respondentom kládli otázky aj o konkrétnych krokoch Pavla po zvolení, napríklad o telefonáte s prezidentkou Taiwanu. Väčšina s tým podľa neho súhlasila. "Opatrnejší boli tí, ktorí volili Petra Pavla ako menšie zlo," povedal Burianec s tým, že podľa týchto voličov by mal Pavel počkať do inaugurácie.



V prieskume sa pýtali aj na hodnotenie prezidenta Zemana. Česi by mu udelili priemernú známku štvorku. Lepšie ho hodnotia starší ľudia, ľudia bez maturity či obyvatelia vidieka. Horšie ohodnotenie získal naopak od mladších ľudí, obyvateľov väčších miest a bohatších ľudí.



Na prieskume, ktorý sa uskutočnil od 13. do 16. februára, sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 504 osôb starších než 18 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)