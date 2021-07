Strelca z úradu práce v Českej republike poslal súd do väzby

Praha 2. júla (TASR) - Muža, ktorého polícia obvinila z vraždy zamestnankyne pražského úradu práce a z ďalších trestných činov, poslal vo štvrtok súd do väzby. Informoval o tom český portál iDNES.cz. Postrelená žena pri útoku utrpela vážne zranenia a na ich následky v nemocnici zomrela.



"Existujú obavy, že by muž na slobode pokračoval v trestnej činnosti, alebo že by utiekol," povedala novinárom hovorkyňa Obvodného súdu pre Prahu 2 Marcela Pröllerová.



Muža zadržali policajti v centre Prahy v utorok 29. júna, len niekoľko hodín po streľbe. Mal pri sebe nelegálne držanú zbraň. Ďalšie zbrane - vrátane podomácky vyrobenej brokovnice - objavila polícia v jeho aute.



Zadržaný sa polícii priznal k viacerým trestným činom. Českí muži zákona ho spájajú aj s minulotýždňovým incidentom v Stredočeskom kraji, kde páchateľ polial inú ženu kyselinou. Zároveň ten istý muž pravdepodobne stojí aj za výbuchom nástražného systému v pražskej mestskej štvrti Libeň. Explózia zranila jedného policajta. Tento incident polícia kvalifikovala ako pokus o vraždu.



Z výsluchu muža vyplýva, že chcel v páchaní závažných činov pokračovať. Motívom bola pomsta za údajné príkoria, píše server iDNES.cz. Zastrelenej úradníčke sa písomne vyhrážal už v roku 2016. V minulosti totiž neúspešne žiadal o podporu v nezamestnanosti.



Český server Seznam Zprávy napísal, že okolnosti súvisiace s útokmi skúma aj Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov.



Podľa denníka Právo súd ešte v pondelok rozhodol o tom, že muž má ísť na desať mesiacov do väzenia. Pre porušenie nariadených obmedzení mu totiž zmenil pôvodnú podmienku na nepodmienečný trest odňatia slobody.