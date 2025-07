ČR a Británia podpísali memorandum v oblasti jadrovej energetiky

Londýn/Praha 15. júla (TASR) - Británia a Česká republika spoločne podpísali memorandum o porozumení v oblasti jadrovej energetiky, oznámil v pondelok úrad tamojšieho premiéra Keira Starmera. Potvrdil to aj predseda vlády ČR Petr Fiala, ktorý do Starmerom v pondelok rokoval v Londýne, informuje TASR podľa agentúry DPA a českých médií.



Fiala označil vzťahy medzi ČR a Britániou za vynikajúce.



„S tým súvisí aj konkrétny krok, ktorý sme s pánom premiérom Starmerom dnes urobili – podpísali sme memorandum o užšej spolupráci v jadrovej energetike. To pomôže zaistiť energetickú bezpečnosť a cenovo dostupné energie pre budúce generácie. Teraz budeme intenzívne spolupracovať na vývoji malých modulárnych reaktorov. Do ich vývoja je zapojená aj (česká energetická spoločnosť) ČEZ a britská spoločnosť Rolls-Royce SMR. Usilujeme sa o to, aby jeden z výrobných závodov sídlil v ČR. Je to dôležitý krok k energetickej bezpečnosti a veľká príležitosť pre český priemysel,“ napísal Fiala na margo rokovania na Downing Street na sociálnej sieti Facebook.



„Táto dohoda má pre Britániu priniesť – čistejšiu energiu, lepšie pracovné miesta a väčšiu bezpečnosť,“ podotkol Starmer.



„Spoluprácou s našimi českými partnermi na malých modulárnych reaktoroch podporujeme britské inžinierstvo, posilňujeme našu priemyselnú základňu a staviame Spojené kráľovstvo do vedúcej pozície pri exporte technológií budúcnosti,“ dodal britský premiér.



Spojené kráľovstvo a Česká republika podľa neho „zdieľajú spoločný prístup“ k energii a „ideálny energetický mix vnímame ako kombináciu veľkých jadrových elektrární, malých modulárnych reaktorov a obnoviteľných zdrojov energie,“ dodal.



Fiala ďalej spresnil, že so Starmerom rokovali aj o posilnení obchodu, keďže Spojené kráľovstvo je pre ČR piatym najväčším exportným trhom, obrat vzájomného obchodu rastie a dosiahol takmer 14 miliárd eur.



Predmetom rokovania bola aj medzinárodná situácia. „Veľká Británia je jednou z vedúcich krajín koalície ochotných. Obe naše krajiny od začiatku ruskej agresie stoja pevne na strane Ukrajiny. Zhodli sme sa, že vojenskú pomoc je potrebné ďalej posilňovať – aj kvôli bezpečnosti celej Európy,“ uviedol Fiala.



Ako dodal, navštívil aj britskú tajnú službu MI6 a mal možnosť diskutovať s jej vedením o medzinárodnej situácii vrátane vývoja v Rusku a Číne.