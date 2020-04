ČR a Chorvátsko začnú vyjednávať o letných dovolenkách

Praha 17. apríla (TASR) – Česi sa možno nebudú musieť vzdať letných dovoleniek pri Jadranskom mori. Z dnešného rokovania českého premiéra Andreja Babiša s jeho chorvátskym partnerom Andrejom Plenkovičom vyplynulo, že obe krajiny sú tejto možnosti naklonené, je potrebné len dohodnúť konkrétny model. Plenkovič to napísal na svojom účte na Twitteri, informoval portál Novinky.cz.



Vyjednávania sa začnú už na budúci týždeň, uviedol pre portál šéf chorvátskej turistickej centrály v ČR Dubravko Miholič v piatok popoludní. Podľa jeho slov obaja premiéri zareagovali veľmi rýchlo a minister cestovného ruchu Gari Cappelli sa spojí s českou ministerkou Klárou Dostálovou začiatkom budúceho týždňa, aby "na projekte začali pracovať".



Chorvátsko, kde sú v koronavírusovej kríze zavedené veľmi prísne obmedzenia, plánuje v lete otvoriť prístavy a niektoré kempingy aj hotely na odľahlejších miestach, aby turistická sezóna priniesla aspoň nejaké tržby. Tieto tri cielené oblasti môžu poskytnúť určitú izoláciu a súkromie, vyhlásil Cappelli vo štvrtok v chorvátskej metropole Záhreb. "Zvažujeme tiež, že povolíme prísť cudzincom, ktorí tu vlastnia nehnuteľnosť alebo jachtu," doplnil.



České cestovné kancelárie prišli s plánom zriadiť cestné a letecké koridory pre zdravých turistov, ktorí by po návrate z Chorvátska nemuseli ísť do karantény.



Asociácia cestovných kancelárií ČR (ACK) českej vláde navrhla, aby českí občania, u ktorých test vylúči ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom, mohli cestovať do destinácií s nízkou mierou potvrdených nakazených ľudí, ako je Chorvátsko. ACK za také destinácie pokladá aj Bulharsko a Grécko.



Podľa námestníka českého ministra zdravotníctva Romana Prymulu sa diskutuje o zmiernení pravidiel pre vycestovanie v lete do Chorvátska a na Slovensko.



Český minister vnútra a šéf Ústredného krízového štábu Jan Hamáček chce však najprv poznať údaje od odborníkov. Podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha je lepšie počkať, kým sa situácia upokojí a riziko za hranicami zníži.



Návrhy podobné tým, ktoré predložili české cestovné kancelárie, čaká chorvátsky minister pre cestovný ruch aj zo strany Slovenska, Rakúska a Maďarska.



Chorvátsko zatiaľ hlásilo 33 úmrtí súvisiacich s koronavírusom, čo je v prepočte na obyvateľov jeden z najlepších výsledkov v Európe.



Balkánska krajina so 4,2 milióna obyvateľov sa spolieha na cestovný ruch, ktorý tvorí 20 percent jej hrubého domáceho produktu, čo je najviac v Európe. Tržby z turizmu v minulých rokoch rekordne stúpali - vlani sa rovnali približne desiatim miliardám eur. Tento rok očakávajú Chorváti zníženie týchto tržieb o tri štvrtiny, dodal portál Novinky.cz.