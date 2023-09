Česko a Nemecko sa dohodli na postupe proti prevádzačom

Praha 25. septembra (TASR) - Nemecká polícia bude môcť v spolupráci s českými policajtmi vykonávať dohľad nad migračnou situáciou už na českej strane hranice. Ide o opatrenie, ktoré niekoľko mesiacov funguje aj medzi ČR a Slovenskom. Česká a nemecká polícia budú spolupracovať aj na akciách proti prevádzačom. Český minister vnútra Vít Rakušan sa na tom dohodol s nemeckou spolkovou ministerkou vnútra Nancy Faeserovou. Povedal to v pondelok v rozhovore pre Seznam Zprávy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dohodli sme sa na dvoch konkrétnych opatreniach. Na aplikácii takzvaného švajčiarskeho modelu - že nemeckí policajti spolu s českými by mali právo vykonávať dohľad nad migračnou situáciou už na českej strane hranice, to umožňuje zmluva o policajnej spolupráci. A potom niekoľko výrazných spoločných akcií proti prevádzačom," spresnil dohodu Rakušan.



Ak tieto akcie prinesú výsledok, Faeserová podľa jeho slov nebude uvažovať o zavedení stálych kontrol na česko-nemeckej hranici. Počty migrantov sa v tejto oblasti zvýšili od konca minulého týždňa. Faeserová už v piatok uviedla, že uvažuje o zavedení stálych kontrol na tejto hranici. Po rokovaní s Rakušanom chce ale počkať, ako sa dohodnuté opatrenia osvedčia.



Podľa šéfa českého rezortu vnútra nie je dohodnutá spolupráca s Nemeckom nič výnimočné. Pripomenul, že podobným spôsobom česká polícia spolupracuje so slovenskou. "So Slovákmi tento model spolupráce beží od otvorenia hraníc. Je to veľmi účinné," dodal. Spoločný postup českej a nemeckej polície by sa podľa neho mohol začať už koncom tohto týždňa.



Nemecký Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) koncom augusta zaregistroval vyše 204.000 žiadostí o azyl. V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku to je 77-percentný nárast. Za obnovenie kontrol na hraniciach sa v pondelok vyslovil aj saský premiér Michael Kretschmer, podľa ktorého je situácia dramatická.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)