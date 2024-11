ČR a Poľsko porušujú právo EÚ, nedovoľujú cudzincom vstúpiť do strán

Praha/Luxemburg 19. novembra (TASR) - Česko a Poľsko porušujú právo EÚ tým, že cudzincom, ktorí sú občanmi Únie, neumožňujú vstupovať do politických strán. Tí tak nemôžu uplatniť svoje právo byť volení v komunálnych a európskych voľbách za rovnakých podmienok ako českí a poľskí občania. V utorok to uviedol Súdny dvor EÚ, informuje spravodajkyňa TASR.



Česká a poľská právna úprava priznáva právo stať sa členom politickej strany len vlastným štátnym príslušníkom. Občanom EÚ, ktorí majú bydlisko v týchto členských štátoch, ale nie sú ich štátnymi príslušníkmi, to nedovoľuje. Keďže sa Európska komisia domnievala, že ide o rozdielne zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti, ktoré právo Únie zakazuje, podala na Súdny dvor proti ČR a Poľsku žalobu, ktorej súd vyhovel.



"Keďže členstvo v politickej strane významne prispieva k výkonu volebných práv priznaných právom EÚ, Súdny dvor dospel k záveru, že Česká republika a Poľsko porušili toto právo tým, že občanom Únie s bydliskom v týchto členských štátoch, ktorí nie sú ich štátnymi príslušníkmi, odopreli právo stať sa členmi politickej strany," zdôvodnil svoje rozhodnutie súd. Členstvo v politickej strane podľa neho nemôže mať vplyv na národnú identitu ČR alebo Poľska.