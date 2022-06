Aj napriek zdražovaniu si Česi kupujú exotické dovolenky

Praha 13. júna (TASR) - Vysoká inflácia ovplyvňuje správanie Čechov aj v počas dovolenkovej sezóny. Podľa Asociácie cestovných kancelárií (ACK) ČR predaje zájazdov zatiaľ nedosiahli také čísla, aké boli pred pandémiou koronavírusu. Napriek tomu je záujem o pobyty v zahraničí veľký v porovnaní s uplynulým rokom, informovala v reportáži spravodajská stanica ČT24.



Medzi najpopulárnejšie a najžiadanejšie destinácie Čechov patria aj naďalej Chorvátsko, Taliansko, Turecko či Grécko. Napriek zdražovaniu si však Česi paradoxne vyberajú drahšie lokality. Výkonný riaditeľ ACK Michal Veber si to vysvetľuje covidovou prestávkou.



"Ľudia mali za dva roky (pandémie) šancu našetriť si nejaké peniaze. Tým pádom sa otvárajú destinácie, ktoré sú exotickejšie a patria medzi drahšie," povedal Veber. Sú to napríklad krajiny v Južnej Amerike alebo Afrike. Aj podľa hovorcu cestovnej kancelárie Alexandria Peta Šatného si Česi kupujú zájazdy do luxusnejších hotelov a chcú viac služieb. "Ľudia chcú, aby mali maximálny komfort, maximálne vyžitie," dodal Šatný.



Po covidovom útlme sa na dovolenkovú sezónu pripravuje aj pražské Letisko Václava Havla. "Na silnú sezónu sme pripravení, zároveň ale tiež prosíme cestujúcich, aby prišli včas, konkrétne čo sa týka letov po Európe, aby tu boli minimálne dve a pol hodiny pred odletom," upozornila hovorkyňa letiska Klára Divíšková. Dodala, že v prípade diaľkových letov je potrebné prísť tri hodiny pred odletom.



Cestovné kancelárie podľa Českej televízie zatiaľ nezdražujú, i keď ceny leteckého paliva sa v uplynulých mesiacoch zvýšili dvojnásobne. Zdražovanie sa však prejavuje na cestovnom poistení. "Rozdiel v cene je takmer dvojnásobný. Prvé poisťovne zdražili už tento rok v januári, veľké zdraženie prebieha práve v týchto dňoch. V priemere to vychádza na nejakých 15 až 17 percent," uviedol manažér Top-Pojištění.cz Ondřej Vacek.