ANO chce hlasovať o nedôvere, ak vláda nepodá demisiu pre bitcony

Praha 5. júna (TASR) - Ak český premiér Petr Fiala nepodá v reakcii na bitcoinovú kauzu demisiu, opozičné hnutie ANO vyvolá hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. Na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne k tejto téme to avizoval predseda hnutia Andrej Babiš. Kauzu považuje za najväčšiu korupčnú aféru, akú Česko zažilo, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„To nie je zlyhanie jednotlivca. To je vedomé, organizované systémové zneužitie štátnej moci na legalizáciu špinavých peňazí,“ vyhlásil Babiš. Kauzu označil za „korupčnú rakovinu“, ktorá metastázovala do najvyšších poschodí českej politiky a narušila dôveru ľudí v štát a inštitúcie. „Ako máme vedieť, že niekde nie sú nejaké bitcoiny, ku ktorým sa po čase náhodnou dostanú vybraní členovia vlády alebo politici?“ pýtal sa v pléne český expremiér.



Je podľa neho jasné, že do záležitosti bol zapojený aj minister financií Zbyněk Stajura a považuje za vylúčené, že by o tom nevedel ani Fiala. Zodpovednosť preto podľa neho nesú spolu s Blažkom. „Kde to sme? Fakt sme sa stali banánovou republikou? Demisia ministra spravodlivosti a ďalších členov vedenia rezortu nestačí. To je na pád celej vlády,“ povedal šéf hnutia ANO.



Vyzval premiéra Petra Fialu, aby podal demisiu. „Začnite konečne myslieť na ČR a ukončite to trápenie. Váš čas skončil. Zachováte tak tradíciu ODS, že každá jej vláda skončila korupčným škandálom a padla. Ak neodídete, hnutie ANO vyvolá hlasovanie o vyslovení nedôvery tejto najhoršej vláde od vzniku ČR,“ vyhlásil Babiš.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)