Českí akademici žiadajú riešiť finančnú krízu na vysokých školách

Praha 21. apríla (TASR) - Českí akademici odovzdali v piatok na ministerstve školstva petíciu adresovanú vláde, v ktorej žiadajú okamžité riešenie finančnej krízy na univerzitách. Situácia je podľa nich neudržateľná, preto nevylučujú ani štrajk, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V petícii s približne 4000 podpismi upozorňujú najmä na 30 rokov starý systém prerozdeľovania peňazí pre vysoké školy, ktorý podľa nich znevýhodňuje humanitné a spoločenskovedné fakulty.



Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a predseda Asociácie dekanov filozofických fakúlt Jan Stejskal považuje situáciu za neudržateľnú, univerzity sú podľa neho podfinancované vo všetkých oblastiach.



Vysokoškolskí učitelia sa sťažujú aj na nedostatočné mzdy, ktoré sú nižšie než platy učiteľov na základných a stredných školách. "Vysokoškolskí učitelia pracujú väčšinou v univerzitných mestách, čo sú veľké a drahé mestá v ČR," upozornil Stejskal.



"Situácia je naozaj žalostná. Človek, ktorý má doktorát, publikácie a venuje obrovské úsilie tomu, aby niečo dokázal a kvalitne učil, dostáva ako odborný asistent 32.400 korún v hrubom (necelých 1400 eur)," priblížil predseda akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe Ondřej Švec.



V hre je podľa neho aj možnosť, že ak do septembra neuvidia akúkoľvek racionálnu odpoveď na svoje požiadavky, začnú pripravovať výstražný alebo ostrý štrajk.



Vyučujúci a študenti už proti nízkym platom v humanitných a spoločenskovedných odboroch protestovali, a to symbolicky na Deň učiteľov. Od vlády žiadali jednorazovú finančnú injekciu, ktorá má pomôcť podfinancovaným odborom v tomto roku, ale tiež dlhodobé riešenie aj v otázke rovnosti platových taríf medzi jednotlivými odbormi.



Minister školstva Vladimír Balaš chcel o situácii rokovať. Vo štvrtok však oznámil, že zo zdravotných dôvodov vo funkcii končí. Akademici preto čakajú, ako sa k problému postaví nový minister, ktorým by sa mal stať doterajší minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)