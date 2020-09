Český aktivista Minář sa vzdal vedenia spolku Milion chvilek

Praha 28. septembra (TASR) - Český aktivista Mikuláš Minář sa vzdal funkcie predsedu občianskeho hnutia Milion chvilek, v rámci ktorého vlani pomohol zorganizovať hromadné protivládne protesty. Dôvodom jeho odstúpenia je zámer vstúpiť do politiky, informoval v pondelok český Deník N.



Minář má teraz v pláne založiť vlastné politické hnutie, s ktorým bude kandidovať do volieb. Podľa vlastných slov sa bude snažiť osloviť voličov vládnych strán takým spôsobom, ako to nedokázala urobiť súčasná opozícia.



"Neobetoval som tri roky svojho života tým, že som sa snažil zdvihnúť Čechov z gauča a zaplniť Letnú (mestská štvrť v Prahe). Nevygeneroval som energiu na to, aby (toto úsilie) vyšumelo a vyšlo navnivoč," vyjadril sa pre denník Minář.



Aktivista ponúkol svoju funkciu v piatok, v nedeľu ju spolok Milion chvilek aj oficiálne prijal. Novým predsedom hnutia sa stal jeho spoluzakladateľ Benjamin Roll.



Svojím rozhodnutím tak Minář vyvrátil narastajúce špekulácie o premene združenia na politickú organizáciu. "Trvá sľub, že Milion chvilek sa nestane volebným hnutím a zostane občianskou iniciatívou," ozrejmil.



Občianske hnutie Milion chvilek - ktoré vzniklo v roku 2018 - stálo za vlaňajšími protivládnymi protestmi, ktorých cieľom bolo dosiahnuť odstúpenie českého premiéra Andreja Babiša. Najväčšie demonštrácie sa konali v júni a v novembri - na Letenskej pláni v Prahe sa vtedy zhromaždilo približne štvrť milióna účastníkov.