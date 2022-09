Aktivisti pripravili Babišovi „väzenskú kanceláriu“, privezú ju do SR

Praha 12. septembra (TASR) - Spolok Milión chvíľok priviezol v pondelok pred budovu Mestského súdu v Prahe "väzenskú kanceláriu prezidenta Babiša". Obžalovaný poslanec totiž uvažuje o kandidatúre na českého prezidenta. Väzenskú kanceláriu privezú aj na Slovensko. TASR to potvrdila hovorkyňa spolku Hana Strašáková, informuje spravodajkyňa v Prahe.



"Symbolickým happeningom chceme poukázať na absurdnosť situácie, keď Andrej Babiš, človek, ktorý je obžalovaný z dotačných podvodov a práve teraz sedí v súdnej sieni, zvažuje prezidentskú kandidatúru a je jedným z favoritov volieb,“ povedala Strašáková.



S pojazdnou "väzenskou kanceláriou" plánuje spolok turné, ktoré má kopírovať kroky prezidenta po nástupe do funkcie. V priebehu týždňa sa cela s Babišovou figurínou zastaví na zámku v Lánoch, vo viacerých českých mestách a na prvú zahraničnú návštevu podľa tradície zamieri do Bratislavy.



Cieľom nie je ovplyvniť prebiehajúci súdny proces. "Väzenská kancelária prezidenta Babiša je hyperbolický pohľad do potenciálnej budúcnosti," vysvetlila význam udalosti hovorkyňa spolku.



Aktivisti chcú tiež poukázať na výber vhodného kandidáta v prezidentských voľbách. "Kľúčové je vyberať si z demokratických kandidátov, u ktorých nehrozí súdne vypočúvanie a už vôbec nie vykonávania prezidentského úradu z cely," uvádza spolok vo vyhlásení.



Spolok Milión chvíľok vznikol v roku 2018. Jeho aktivisti odvtedy zorganizovali viacero protestov, z ktorých najväčší sa uskutočnil v júni 2019. Na pražskej Letnej sa zhromaždilo viac ako 250 tisíc ľudí, ktorí požadovali odstúpenie trestne stíhaného Andreja Babiša z postu predsedu vlády. Išlo o najväčší protest v Česku po roku 1989.