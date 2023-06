Vo väznici na Pankráci odhalili pohrebisko politických väzňov

Praha 12. júna (TASR) - V pražskej väzobnej väznici na Pankráci odhalili archeológovia pohrebisko desiatok politických väzňov, ktorí zomreli medzi rokmi 1948 až 1965. Boli medzi nimi popravení odporcovia režimu, ale aj ľudia, ktorí zomreli v pankráckej väzenskej nemocnici. Na základe stanice ČT24 a webu Českého rozhlasu informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vedci pohrebisko našli v priestoroch bývalého popraviska s gilotínou. V rokoch 1947 a 1954 sa tam vykonával trest smrti. "Priestor bol potom vyprataný, šibenice z oboch popravísk boli odstránené. Miesto bolo ponechané ležať ľadom až do roku 1992, keď tam vzniklo pietne miesto," povedal historik väzenskej služby Aleš Kýr.



Vlani v októbri sa uskutočnil prieskum pôdy, v ktorej archeológovia našli pozostatky organického materiálu. Na základe analýzy určili, že sú to fragmenty spálených kostí. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu AV ČR Jana Maříka je možné domnievať sa, že ide o ostatky ľudí, ktorých urny boli na mieste vysypané.



Podľa výskumníkov medzi nimi boli zavraždení odporcovia režimu z rôznych väzníc v Česku a tiež vojaci, ktorí sa zúčastnili na protikomunistickom odboji.



"Samozrejme v tom priestore sa vysýpal popol všetkých popravených. To znamená aj kriminálnych páchateľov, aj tých, ktorí boli po vojne popravení za nacistické zločiny, kolaboráciu a tak ďalej," povedal Kýr. Dodal, že vo výskume sa však sústredili na tých, ktorí boli popravení za odpor proti komunistickému režimu, alebo ktorí zomreli ako politickí väzni.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)