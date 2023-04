ČR: Armáda chystá cvičenie odvodov

Praha 12. apríla (TASR) - Česká armáda sa chystá precvičiť, ako by v prípade ohrozenia štátu alebo vojnovej krízy prebiehali odvody civilného obyvateľstva. Cvičenie by malo prebehnúť 18. mája, informoval v utorok spravodajský portál Novinky.cz.



Akcia má preveriť krajské vojenské veliteľstvá, či sú pripravené na vykonávanie odvodov, ktoré vláda môže vyhlásiť v čase ohrozenia štátu.



Informáciu o cvičení začal na svojich stránkach šíriť šéf protivládnej strany PRO Jindřich Rajchl, ktorý je všeobecne považovaný za dezinformátora. "Kto chce, môže si iste myslieť, že je to len taký test pripravenosti. Ja osobne sa ale domnievam, že ide o ďalší krok v ich pláne," uviedol.



Armáda odmieta, že by chystala mimoriadne cvičenie odvodov. Podľa zástupcu veliteľa teritoriálnych síl Jaroslava Hrabca, ktorý cvičenie pripravuje, krajské veliteľstvá podobné cvičenia pripravujú každý rok niekoľkokrát, pretože im to nariaďuje zákon.



"Toto cvičenie sa od čiastkových cvičení, ktoré prebiehajú každý rok v jednotlivých krajoch, líši iba tým, že prebieha v jednom termíne, aby sme si overili schopnosti koordinácie a riadenia. Je to úplne bežná a štandardná vec," povedal Hrabec.



Na internete sa objavila pozvánka na cvičenie v Úsťanskom kraji, na ktorej Petr Severa, vedúci zdravotníckeho odboru krajského úradu, vyzýva lekárske združenia, aby na cvičenie poslali minimálne dvoch lekárov.



Podľa Hrabca sú pozvánky pre lekárov vecou krajského úradu, nie armády. Tá lekárov na toto cvičenie nepozýva.



"Zo zákona v stave ohrozenia štátu krajské úrady musia vyčleniť lekára do odvodových komisií, a preto krajské veliteľstvá úradom ponúkajú možnosť vidieť, čo si také odvodové konanie vyžaduje. Nemusí tam ale nikto chodiť, je to len pozvánka," dodal Hrabec.