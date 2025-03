ČR: Armáda chystá cvičenie pre stredoškolákov

Praha 14. marca (TASR) - O prázdninové vojenské cvičenie pre stredoškolákov je v Česku veľký záujem, prihlásilo sa ich viac než 800. Kapacita cvičenia sa naplnila do týždňa po oznámení termínu. Záujemcovia sa môžu hlásiť už len na cvičenia, ktoré sa konajú v iných termínoch. V piatok to uviedol Generálny štáb Armády ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tohtoročný prvý ročník dobrovoľného vojenského cvičenia pre študentov stredných škôl chystá Armáda ČR s kapacitou viac než 500 účastníkov. K dnešnému dňu však virtuálne náborové stredisko www.doarmady.cz eviduje cez 800 registrovaných záujemcov. Tí postupne prechádzajú náborovým procesom," spresnila vedúca komunikačného oddelenia Magdalena Dvořáková.



Z prihlásených 800 záujemcov podľa nej niektorí nakoniec na cvičenie nenastúpia napríklad preto, že neprejdú zdravotnou prehliadkou alebo nakoniec zmenia plány. "Snahou je však maximum prijatých a minimum sklamaných. Zároveň kladieme dôraz na kvalitu cvičenia, ktoré nesmie byť na úkor kvantity," vysvetlila.



Prázdninový výcvik pre stredoškolákov sa uskutoční na siedmich miestach v Česku v termíne od 7. júla do 1. augusta. Zaisťovať ho budú vojaci zo 43. výsadkového pluku v Chrudime, 25. protilietadlového raketového pluku v Strakoniciach, 13. delostreleckého pluku v Jinciach, 22. základne vrtuľníkového letectva a ďalší. Kapacita jednotlivých miest cvičenia bude podľa Dvořákovej od 50 do 100 účastníkov.



Vlani sa do pilotného projektu ministerstva obrany zapojilo 127 študentov stredných škôl, gymnázií a odborných učilíšť a mesačné vojenské cvičenie ukončilo 110 z nich. Študenti sa po skončení výcviku stali vojakmi v zálohe.