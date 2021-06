Česká armáda pošle do miest postihnutých búrkami tisícku vojakov

Praha 30. júna (TASR) – Česká armáda je pripravená nasadiť v najbližších dňoch na pomoc pri likvidácii následkov tornáda a silných búrok na území Juhomoravského kraja a Úsťanského kraja tisícku vojakov a 50 kusov ťažkej techniky. Pre denník Právo to v stredu uviedol minister obrany ČR Lubomír Metnar.



„Teraz máme v zasiahnutých miestach 208 vojakov, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach," uviedol minister. Podľa neho boli vyslaní už minulý týždeň v piatok na základe žiadosti hajtmana Juhomoravského kraja a schválenia náčelníka generálneho štábu.



„V tomto prípade išlo ale o záchranné práce, a ak sa máme podieľať na likvidácii následkov škôd, musí vláda schváliť príslušné nariadenie," dodal Metnar s tým, že ministri o tom budú rozhodovať na mimoriadnom rokovaní vo štvrtok.



Metnar pripomenul, že takýto postup je potrebný na základe zákona o ozbrojených silách. „Naším cieľom je riešiť bezodkladne túto šialenú situáciu, ktorá zasiahla tamojšie obyvateľstvo," vyhlásil šéf rezortu obrany. Podľa pripraveného návrhu vládneho nariadenia by vojaci mali byť k dispozícii do konca augusta.



Ministerstvo obrany a miestne samosprávy sa zhodujú, že práve nasadenie armády pri likvidačných prácach urýchli pomoc zasiahnutým krajom a jeho občanom.



Armáda navyše uisťuje, že nasadením tisícky vojakov a príslušnej, najmä ženijnej techniky nebude znížená obranyschopnosť krajiny ani schopnosť plnenia jej medzinárodných záväzkov.