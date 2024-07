Auto narazilo do skupiny cyklistov, zranili sa tri deti a dospelý

Praha 8. júla (TASR) - Pri obci Katovice v Juhočeskom kraji narazila vodička osobného auta do skupiny cyklistov idúcich pred ňou. Po zrážke sú štyria zranení, z toho tri deti. Na mieste zasahoval aj vrtuľník. V pondelok to na sociálnej sieti X uviedla česká polícia, informuje spravodajkyňa TASR.



"Dopravní policajti a kriminalisti aktuálne vyšetrujú v Strakonickom okrese dopravnú nehodu, zranené sú tri deti a jedna dospelá osoba. Vodička Fabie narazila do väčšej skupiny cyklistov idúcich pred ňou," napísala polícia a vodičov upozornila, aby boli ohľaduplní a s cyklistami na ceste počítali.



Hovorca juhočeskej polície Jiří Matzner pre server iDNES.cz uviedol, že vodička sa pravdepodobne vyhýbala protiidúcemu vozidlu a preto do skupiny narazila.



Deti sa podľa servera zranili ľahko, vážne zranenie má však dospelý, ktorý ich sprevádzal. Do nemocnice ho letecky transportoval vrtuľník Záchrannej zdravotnej služby.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)