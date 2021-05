Do auta s českým ministrom kultúry Zaorálkom vrazil na diaľnici kamión

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Praha 27. mája (TASR) - Auto s českým ministrom kultúry Lubomírom Zaorálkom vo štvrtok popoludní havarovalo na diaľnici D1, vrazil doň bulharský kamión. Nehoda sa zaobišla bez zranení.Stala sa na 19. kilometri diaľnice D1 pri meste Mnichovice v okrese Praha-východ v smere na Brno.Správu o zrážke dvoch vozidiel potvrdila portálu Novinky.cz policajná hovorkyňa Michaela Richterová.V Škode Superb sa viezol minister kultúry Zaorálek, ktorý podľa informácií Noviniek cestoval do Ostravy. Za volantom služobného auta sedel jeho vodič." povedala pre denník Právo hovorkyňa ministerstva kultúry Petra Hrušová.Diaľnica je na mieste nehody prejazdná jedným jazdným pruhom, v smere na Brno sa tvoria kolóny. Haváriu vyšetrujú diaľniční policajti.Pre ministra vyrazilo na miesto náhradné služobné vozidlo.Auto so Zaorálkom nehavarovalo prvýkrát. Nehodu zažil politik aj na jeseň 2017 v okrese Znojmo. Vtedy ako minister zahraničných vecí utrpel ľahké zranenia, s ktorými musel ísť do nemocnice na ďalšie ošetrenie.