Autobusy a vlaky v ČR budú od 11. mája premávať aj cez hranice

Praha 4. mája (TASR) - Česká vláda schválila v pondelok návrh ministra dopravy a priemyslu Karla Havlíčka, v súlade s ktorým sa od 11. mája obnoví železničná aj autobusová doprava do zahraničia. Vláda v pondelok tiež rozhodla, že od rovnakého dátumu budú môcť do ČR prichádzať aj cudzinci z krajín mimo EÚ, musia sa však preukázať negatívnym testom na nový koronavírus, informuje portál Novinky.cz.



Od 11. mája by malo byť možné využívať na cestu za české hranice autobusy a vlaky. Zatiaľ však nie je jasné, za akých podmienok bude takáto doprava do zahraničia fungovať.



Zákaz medzinárodnej dopravy zavedený v dôsledku pandémie koronavírusu platí v ČR od 14. marca, a to pre všetkých osobných dopravcov v cestnej, železničnej i lodnej doprave. Niektorí dopravcovia už pred časom avizovali, že ak v tomto smere dôjde k uvoľneniu, budú pripravení rýchlo obnoviť svoje medzinárodné linky.



Problémom však zostáva, že mnoho susedných štátov má hranice pre cudzincov naďalej uzavreté, a Česi sa tak do väčšiny krajín zrejme ani po tomto uvoľnení nedostanú, píšu Novinky.cz.



Česká vláda v pondelok tiež rozhodla, že do ČR budú môcť od 11. mája vstupovať občania krajín ležiacich mimo EÚ, ktorí sa preukážu negatívnym testom na koronavírus. O tomto uvoľnení opatrení informovalo ministerstvo vnútra.



"Ide napríklad o sezónnych zamestnancov v poľnohospodárstve či pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách," priblížil rezort v tlačovej správe.



Česká vláda už pred dvoma týždňami umožnila ľuďom vycestovať za hranice ČR. Pri návrate do Česka sa však musia preukazovať negatívnym testom na koronavírus, ktorý nesmie byť starší ako štyri dni. V opačnom prípade sa musia podrobiť 14-dňovej karanténe.