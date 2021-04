Babiš dúfa, že v polovici prázdnin by mohlo byť Česko v normále

Praha 19. apríla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš vyjadril v nedeľu v súvislosti s pandémiou nádej, že jeho krajina by mohla "normálne fungovať" na konci júla tohto roka. Podľa vlastných slov predpokladá, že sa situácia bude vďaka rýchlejšiemu očkovaniu zlepšovať, informoval spravodajský server Novinky.cz.



"Pevne dúfam, že sa nám to podarí a možno už koncom júla budeme v normále. Ale nechcem nič sľubovať," povedal Babiš vo svojom pravidelnom príhovore, ktorý zverejňuje na Facebooku.



Doplnil, že koncom budúceho týždňa by sa mohla otvoriť registrácia na očkovanie pre vekovú skupinu 60 a viac rokov. Prerokuje to v pondelok česká vláda.



Česko v uplynulých týždňoch zrýchlilo očkovanie. Denne v krajine podajú vakcínu proti covidu viac ako 60.000 ľuďom. Celkovo dostalo najmenej jednu dávku očkovacej látky 1,592 milióna ľudí a obe dávky 856.000 osôb.



Babiš mal podľa svojho vyjadrenia ešte v nedeľu rokovať s ministrom zdravotníctva Petrom Arenbergerom o tom, aké ďalšie opatrenia by v Česku mohli zmierniť 26. apríla v prípade, ak bude epidemiologická situácia dobrá. Pripomenul, že prioritou zostávajú deti a šport.