Babiš: K normálu sa môžeme vracať už pred Veľkou nocou

Praha 4. apríla (TASR) - Už pred Veľkou nocou by česká vláda mohla zrušiť zákaz predaja pre ďalšie obchody a tiež zákaz pre niektoré športoviská. V rozhovore pre sobotné vydanie denníka Právo to pripustil premiér Andrej Babiš. Všetko však podmienil ďalším vývojom pandémie v Českej republike i vo svete.



"Chcel by som, aby sa návrat k normálu začal omnoho skôr. Možno už v pondelok na vláde prídeme s uvoľnením určitých obchodov ako elektra, papiernictiev či obuvi. Premýšľame o tom, že by sme uvoľnili vonkajšie športoviská určené na cyklistiku, beh, in-line korčule, skateboarding, tenis, športovú streľbu, letectvo, kanoistiku i ďalšie," nechal sa počuť predseda českej vlády.



Naopak, vláda podľa neho odmietla nápad zatvoriť v nedeľu obchody, pretože, ako sa vyjadril, "reťazce nabrali tisíce nových ľudí, motivujú zamestnancov bonusmi a o prácu v nedeľu je veľký záujem".



"Nemáme patent na rozum, vnímame, čo nám ľudia i firmy hovoria, a opatrenia podľa toho upravujeme," priblížil Babiš v interview pre denník Právo.