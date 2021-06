Babiš oznámil, že od júla sa na očkovanie môžu hlásiť deti od 12 rokov

Praha 20. júna (TASR) - Od 1. júla sa v Česku na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 budú môcť prihlasovať aj deti vo veku 12-15 rokov. Oznámil to v nedeľu na Twitteri český premiér Andrej Babiš.



"Očkovať sa bude na očkovacích miestach, ktoré sú vybavené lôžkovým oddelením pediatrie a pri očkovaní by mal byť prítomný pediater," povedal Babiš vo videu zverejnenom na Twitteri. Na mieste očkovania musí byť prítomný i zákonný zástupca detí.



Európska komisia (EK) 31. mája oficiálne schválila použitie vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech pre deti vo veku od 12 do 15 rokov v členských krajinách EÚ. Niekoľko dní predtým tejto očkovacej látke udelila povolenie pre uvedenú vekovú skupinu Európska agentúra pre lieky (EMA).



Vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech už predtým pre vekovú skupinu 12-15 rokov povolili Kanada a Spojené štáty.



Očkovacie centrá budú podľa Babiša môcť vakcínu podávať okamžite od 1. júla.