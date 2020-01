Babiš podá trestné oznámenie pre zákazku na diaľničné známky

Praha 22. januára (TASR) – Český premiér Andrej Babiš dnes vyhlásil, že pre predraženú zákazku na zaistenie predaja elektronických diaľničných známok podá trestné oznámenie. Babiš má podľa svojich slov informácie o prepojení niektorých osôb, čo ho znepokojuje.



Premiér je v týchto dňoch na zahraničnej ceste v Izraeli, napísal český spravodajský portál Novinky.cz.



"Dostávame stále viac a viac informácií, ako to prebehlo. Dnes už môžem potvrdiť, že podám trestné oznámenie," uviedol Babiš (hnutie ANO). Podľa neho je potrebné, aby prípad vyšetrila polícia.



Premiér tiež vyhlásil, že od kolegov vie, že kauza sa vyvíja dobre, zákazky môžu zrušiť a vysúťažiť ich znova a otvorene.



Český Štátny fond dopravnej infraštruktúry (SFDI) so sídlom v Brne minulý týždeň oznámil, že IT systém k elektronickým známkam, ktorého súčasťou majú byť okrem iného aj e-shop a mobilná aplikácia, zaistí spoločnosť Asseco Central Europe za 401 miliónov korún (15,95 mil. eur) bez DPH.



Firma v stredu oznámila, že je ochotná zmluvu s SFDI ukončiť bez nároku na náhradu.



Zákazka vyvolala veľké pobúrenie medzi odborníkmi, v opozícii a aj u samotného premiéra. Babiš následne v pondelok 20. januára navrhol odvolať ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO), ktorý bol za zákazku zodpovedný. Návrh na odvolanie Kremlíka doručil Babiš prezidentovi Milošovi Zemanovi, ktorý ho odsúhlasil.



Kremlík nastúpil na rezort dopravy v apríli 2019, keď vystriedal ministra Dana Ťoka.



Nástupcom Kremlíka sa v piatok stane vicepremiér a súčasne minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček (tiež za ANO), dodal portál Novinky.cz.