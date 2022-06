Babiš pôjde v septembri pred súd v kauze Čapí hnízdo

Praha 7. júna (TASR) - Bývalý český premiér a predseda strany ANO Andrej Babiš pôjde v septembri pred súd v kauze dotačného podvodu Čapí hnízdo. Sudca Mestského súdu v Prahe Jan Šott stanovil termín hlavného pojednávania na 12. septembra, krátko pred komunálnymi a senátnymi voľbami. TASR o tom informuje na základe utorkového článku servera Seznam Zprávy. Okrem Babiša je obžalovaná aj jeho bývalá manažérka Jana Mayerová.



Súd nevyhovel žiadosti obvinených o zastavenie stíhania a zamietol aj návrh na predbežné neverejné pojednávanie. Pojednávať sa tak bude od polovice septembra do konca októbra. Celkovo je zatiaľ vypísaných 30 pojednávacích dní. Hovorca súdu Adam Wenig potvrdil, že zúčastneným osobám už poslali predvolania.



Bývalá manažérka Agrofertu Mayerová je obžalovaná z dotačného podvodu, Babiš z napomáhania k nemu. Štátny zástupca Jaroslav Šaroch navrhuje obom trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov. Babiš by mal ešte zaplatiť peňažný trest vo výške desať miliónov korún (404.000 eur) a Mayerová 500.000 korún (20.000 eur). Obaja vinu dlhodobo popierajú.



Rekreačný a kongresový komplex Čapí hnízdo pôvodne patril Babišovmu holdingu Agrofert. V roku 2007 sa z neho stala akciová spoločnosť s iným majiteľom, ktorá požiadala o dotáciu EÚ z programu pre malé a stredné podniky. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť opäť stala súčasťou Agrofertu. Podľa polície bola farma z holdingu vyvedená zámerne, aby mohla dostať dotáciu, na ktorú by inak nemala nárok.



Česko na konci septembra čakajú voľby do obecných zastupiteľstiev a časti Senátu. Ich termín je stanovený na 23. a 24. septembra. Babiš podľa serveru Novinky.cz tiež plánoval v septembri oznámiť prípadnú kandidatúru na prezidenta. V Českej televízii však v nedeľu uviedol, že sa rozhodne až na poslednú chvíľu. Prezidentské voľby budú v Česku na začiatku budúceho roka.