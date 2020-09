Babiš uviedol Prymulu do úradu ministra zdravotníctva

Praha 22. septembra (TASR) – Český vakcinológ a epidemiológ Roman Prymula sa vracia do rezortu zdravotníctva necelé štyri mesiace po tom, čo z neho odišiel pre spory so svojim predchodcom Adamom Vojtěchom. V utorok ráno ho do úradu uviedol premiér Andrej Babiš, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Babiš uviedol Prymulu do úradu o 8:00. Na ministerstve nového ministra privítal aj exminister Vojtěch. Ten svoju rezignáciu oznámil v pondelok ráno. Ešte v ten istý deň Prymulu za nového ministra zdravotníctva vymenoval prezident Miloš Zeman.



Na tlačovej konferencii po uvedení do úradu Prymula predstavil svoje priority. Okrem iného povedal, že nechce obmedzenia, ktoré by obmedzovali ekonomiku. Pripustil však ďalšie sprísnenie opatrení týkajúcich sa hromadných akcií a obmedzení otváracej doby reštaurácií a barov od 22:00.



„Preberám ministerstvo v dobe, ktorá je neľahká. Základom je teraz stabilizovať existujúcu epidemiologickú situáciu, pokiaľ možno sploštiť epidémiu, ktorá tu je. Táto úloha nie je vôbec jednoduchá a urobím pre to všetko, na druhej strane nie som spasiteľ," vyhlásil Prymula. Podľa neho je potrebné, aby ľudia spolupracovali.



Navrhol tiež riaditeľom škôl, aby vyhlásili na piatok pred predĺženým víkendom voľný deň, mohlo by to podľa neho pomôcť k pritlmeniu epidémie.



Núdzový stav sa zatiaľ vyhlasovať nebude, no do budúcna ho Prymula nevylučuje.



Prymula sa na ministerstvo zdravotníctva vrátil necelé štyri mesiace od svojho odchodu na konci mája. Vtedy z pozície námestníka ministra pre zdravotnú starostlivosť odišiel po nezhodách s Vojtěchom a pre to, že nezískal bezpečnostnú previerku.



Počas prvej vlny epidémie sa ako námestník, šéf Ústredného krízového štábu a autor mnohých protiepidemiologických opatrení stal jednou z hlavných tvárí boja s koronavírusom v Česku. Kritiku však neskôr zožal za niekoľko svojich výrokov, napríklad za vyhlásenie, že by Česko malo mať zavreté hranice ešte dva roky alebo že je potrebné riadene premoriť populáciu ochorením COVID-19, dodali Novinky.cz.