Babiš: Veľa na pána prezidenta Zemana myslím a prajem mu všetko dobré

Praha 14. septembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v utorok vyjadril obavy o zdravie prezidenta Miloša Zemana a zaželal mu skoré uzdravenie. Zemana v utorok hospitalizovali v pražskej Ústrednej vojenskej fakultnej nemocnici (UVN).



"Veľa teraz na pána prezidenta Zemana myslím a prajem mu všetko dobré, nech je čoskoro zdravý, plný síl a elánu," napísal Babiš na Twitteri. ÚVN je podľa Babiša "to najlepšie pracovisko v krajine" a premiér je rád, že prezident je teraz v "najlepších rukách".



Hovorca Pražského hradu Jirí Ovčáček sa premiérovi poďakoval. "Tešíme sa na skoré septembrové pravidelné stretnutie v Lánoch, ak boh dá! Držte sa a bojujte," uviedol.



Zemanovu hospitalizáciu v utorok potvrdila hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke. Prezident by podľa jej slov mal v nemocnici zostať najmenej do piatka.



Zeman (76) do nemocnice prišiel na invalidnom vozíku v sprievode svojej manželky Ivany. Presné dôvody hospitalizácie zatiaľ nie sú známe, píše spravodajská televízia CNN Prima News.



Do Ústrednej vojenskej nemocnice v utorok prijali i českého exprezidenta Václava Klausa (2003-13).



"Môžem potvrdiť, že pán prezident mal počas víkendu problémy s vysokým tlakom a na odporúčanie lekárov bol hospitalizovaný v ÚVN," povedal v utorok pre denník Právo hovorca Inštitútu Václava Klausa (IVK) Petr Macinka.