Babiš zbavil Hamáčka mlčanlivosti o neuskutočnenej ceste do Moskvy

Praha 10. augusta (TASR) – Český premiér Andrej Babiš zbavil vicepremiéra a ministra vnútra Jana Hamáčka mlčanlivosti v súvislosti s jeho neuskutočnenou cestou do Moskvy v apríli tohto roka. Premiér tak urobil na žiadosť policajtov z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), informoval v utorok spravodajský server iRozhlas.cz.



NCOZ žiadosť o zbavenie mlčanlivosti podala 22. júla a Babiš jej vyhovel, píše iRozhlas.cz s odvolaním sa na textovú správu od Hamáčka. Ten však podľa svojich slov zatiaľ s kriminalistami nehovoril. „Vypovedať budem, až budem pozvaný. Zatiaľ sa tak však nestalo," povedal.



S políciou už podľa Českého rozhlasu hovorili český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek a šéf vojenskej rozviedky Jan Beroun.



Hamáček mal v Moskve v apríli rokovať o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V do Česka. Cesta však bola zrušená.



Česko malo v apríli s Ruskom diplomatickú roztržku, ktorú spustilo oznámenie, že výbuchy v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.



Server Seznam Zprávy v máji informoval, že minister vnútra Hamáček údajne navrhoval utajenie kauzy Vrbětice výmenou za vakcínu proti ochoreniu COVID-19 Sputnik V, pripomína iRozhlas.cz.



Návrh na výmenu podľa Seznamu Zprávy predložili 15. apríla počas Hamáčkovho stretnutia so zástupcami českých tajných služieb. Hamáček to však rozhodne odmietol a na autorov článku na serveri podal trestné oznámenie.



Vyšetrovatelia v súčasnosti podľa iRozhlasu.cz vypočúvajú jednotlivých účastníkov schôdzky z 15. apríla, ktorá sa uskutočnila v budove ministerstva vnútra ČR. Prítomný bol aj súčasný minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek. V tom čas pôsobil ako Hamáčkov námestník na ministerstve vnútra. Kulhánek takisto odmietol, že išlo o výmenný obchod.



NCOZ začala v máji vyšetrovanie Hamáčka v prípade neuskutočnenej cesty do Moskvy na základe podozrenia zo spáchania trestných činov ohrozenia utajovanej informácie a zneužitia právomoci úradnej osoby. Na vyšetrovanie dozerá Vrchné štátne zastupiteľstvo (hlavná prokuratúra) v Prahe. V prípade však zatiaľ neboli obvinené žiadne osoby, píše iRozhlas.cz.



Vyšetrovanie v súvislosti s Hamáčkovou cestou do Moskvy začal aj výbor pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť Senátu Parlamentu Českej republiky.