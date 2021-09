Babišovo ANO začalo kampaň s mottom Až do roztrhania tela!

Praha 2. septembra (TASR) - Hnutie ANO českého premiéra Andrej Babiša vo štvrtok ako posledná parlamentná strana odštartovalo kampaň pred voľbami naplánovanými na 8. a 9. októbra.



"Kým budem premiérom, neprijmeme ani jedného ilegálneho migranta," citoval z Babišovho štvrtkového prejavu spravodajský portál iDNES.cz. Súčasný premiér okrem toho sľúbil zvýšiť starobné dôchodky na 20.000 korún, odmietol prijatie eura a privatizáciu zdravotníctva a zaručil sa, že nebude zdvíhať dane.



"V EÚ zachováme právo veta, rozhodne nepodporíme možnosť väčšinového hlasovania v zásadných otázkach financií, daní, sociálneho systému alebo zahraničnej a bezpečnostnej politiky a migrácie tak, ako sa to chystá Pirátostan," píše sa v programe strany. Pirátostanom nazýva ANO opozičnú koalíciu Pirátov a STAN.



"Nevymeníte českú korunu za euro, ako to chcú TOP 09 a Piráti. Na rozdiel od TOP 09 a Pirátostanu budeme ďalej nekompromisne obhajovať našu pozíciu v otázke ilegálnej migrácie. Nepripustíme, aby nám niekto diktoval, kto u nás bude žiť. Nenecháme si násilne meniť našu kultúru a náš spôsob života," píše sa ďalej v programe.



Mottom kampane je: "Až do roztrhania tela!"



ANO nedávno na čele prieskumov vystriedalo koalíciu Pirátov a STAN. Podľa augustového prieskumu, ktorý si objednala Česká televízia, by ANO získalo vyše 27 percent hlasov, kým koalícia Pirátov a STAN a podobne aj Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by mali zhodne po 21 percent.