Praha 23. septembra (TASR) – Líder českej koalície Pirátov a hnutia STAN Ivan Bartoš vyhlásil, že má problém s moslimskou Európou. Názor mu podľa jeho vlastných slov zmenila súčasná situácia v Nemecku a vo Francúzsku. Politik tvrdí, že Európa nesmie zatvárať oči pred no-go zónami, ktoré v týchto krajinách vznikajú.



„S moslimskou Európou dnes problém mám. Na Francúzsku a Nemecku sa totiž ukázalo, že keď je ľudí veľa, tak je problém zvládnuť integráciu a vznikajú no-go zóny. Nemôžeme pred tým zatvárať oči," povedal Bartoš v rozhovore pre Rádio Impuls, informoval vo štvrtok internetový spravodajský portál Novinky.cz.



Bartoš pritom v roku 2009 hovoril, že s moslimskou Európou by problém nemal. „Prial by som si, aby bol svet skutočne bez hraníc, podobne ako azda ešte chvíľu bude internet. Migrácia je prirodzená vec," napísal vtedy na diskusnom fóre Pirátov.



„To bola doba, keď nebola problémom migračná vlna a keď sme nemali problematické Francúzsko a problematické Nemecko," hovorí Bartoš teraz.



V roku 2015, keď eskalovala migračná kríza, vydali Piráti navyše komplexný návrh riešení. „To bolo od pomoci v zahraničí po prísne azylové konanie na úrovni celej Európy," vysvetľuje.



Pirátov pred voľbami pre migráciu často kritizuje český premiér Andrej Babiš. „Piráti chcú najskôr mapovať byty, zdaniť prebytočné metre a potom vám tam niekoho nasťahovať. Najlepšie nejakého migranta," napísal Babiš na Twitteri. Piráti následne podali za výrok na premiéra žalobu - podľa nich šíri lži.



Na fóre v roku 2009 Bartoš tiež priznal, že v referende o vstupe Česka do Európskej únie hlasoval proti. „Som proti schváleniu Lisabonskej zmluvy," napísal vtedy Bartoš.



Okrem toho tiež uviedol, že Kosovo je Srbsko. Odsúdil aj nálety NATO v bývalej Juhoslávii. „V momente, keď Havel, prezident-humanista, schválil bombardovanie Juhoslávie, som úplne stratil ilúzie, že bola niekedy láska a pravda," vyhlásil.