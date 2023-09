Bielorus natlačil do dodávky 33 migrantov, v ČR mu hrozí 8 rokov

Praha 29. septembra (TASR) - Občan Bieloruska prevážal namiesto paliet s tovarom v uzavretom nákladovom priestore dodávky cez územie Česka až 33 ľudí. V piatok preto skončil vo väzbe a hrozí mu osem rokov väzenia. Informovala o tom polícia v kraji Vysočina, na pomedzí Čiech a Moravy, kde migrantov našli. TASR prevzala správu z českého portálu Novinky.cz.



Medzi migrantmi boli aj žena a tri deti. Bielorus vo veku 33 rokov natlačil všetkých do prepravného priestoru vozidla VW Crafter.



Auto zastavili policajti z mobilnej jednotky Riaditeľstva služby cudzineckej polície v utorok 26. septembra okolo 15.30 h na 145. kilometri diaľnice D1 v smere jazdy na Prahu, aby urobili cestnú kontrolu.



Policajti všetkých migrantov zaistili a previezli ich na pracovisko odboru cudzineckej polície v Jihlave. Keďže tieto osoby nemali pri sebe žiadne doklady, ktoré by ich oprávňovali na pobyt v Českej republike, po vykonaní nutných identifikačných úkonov si prevzali výjazdné príkazy, ktoré im nariaďujú opustiť územie ČR do siedmich dní, vysvetlila policajná hovorkyňa.



Na slobodu sa nedostal len vodič. Policajti ho zaistili ako podozrivú osobu, dodávku zaistili pre účely trestného konania. Muža za pomoci tlmočníka obvinili z trestného činu organizovania a umožnenia nedovoleného prekročenia štátnej hranice.



"Vzhľadom na počet prepravovaných osôb, ktoré sa v nákladovom priestore tlačili v doslova neľudských podmienkach, je tento skutok posudzovaný prísnejšie a prevádzačovi hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov," opísala policajná hovorkyňa.