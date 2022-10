Česká BIS:Hnutie proti covidovým opatreniam pomohlo šíreniu extrémizmu

Praha 17. októbra (TASR) - Predstavitelia hnutia proti opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu usporiadali koncom roka 2021 niekoľko demonštrácií, na ktorých sa zúčastnili aj osoby z antisystémovej scény vrátane extrémistických či domobraneckých subjektov. Tým podľa českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) poskytlo toto hnutie otvorený priestor na šírenie radikálnych a extrémistických téz do spoločnosti. Uvádza to vo svojej výročnej správe, ktorú zverejnila v pondelok, informuje spravodajkyňa TASR.



"Podobnú spoluprácu naprieč antisystémovým prostredím je možné v českých pomeroch považovať za unikátnu," vysvetľuje BIS. Mobilizačný potenciál hnutia však zostal podľa kontrarozviedky nízky.



Podľa BIS sa potvrdzuje, že česká dezinformačná scéna pragmaticky rozširuje svoj rámec o akékoľvek nové témy, ktoré vzbudzujú emocionálne reakcie.



V roku 2021 prevládali v online prostredí dezinformácie o ochorení COVID-19, očkovaní a protipandemických obmedzeniach. Počas pandémie sa zintenzívnilo šírenie dezinformácií najmä na sociálnych sieťach, uvádza výročná správa. "Proruskí aktivisti využívali COVID-19 ako užitočnú tému na šírenie konšpirácií, dezinformácií a prokremeľskej propagandy a fungovali s anti-covid hnutím do značnej miery v symbióze," vysvetľuje BIS.



V súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa v Česku uskutočnili v októbri 2021, sa do šírenia dezinformácií o ochorení COVID-19 či vakcínach zapájali aj niektorí kandidáti, čím sa ich dosah zvyšoval. Záujem o parlamentné voľby prejavovali podľa kontrarozviedky aj organizácie, ktoré sa tvárili ako nezávislé. V skutočnosti však išlo o platformy plne kontrolované Ruskom.



Najviac sa dezinformácie šírili na sociálnej sieti Facebook, dezinformačných weboch a v reťazových e-mailoch. Na radikálnejšiu komunikáciu využívala časť "antisystémového spektra" sieť Telegram.



"Dezinformátori svojimi aktivitami cielili na osoby v zhoršenej životnej situácii a nespokojných frustrovaných jedincov," píše BIS s tým, že jednou z hlavných motivácií pre nich bola vidina zisku od publika. Niektorí na dezinformáciách finančne profitovali.



Správa BIS popísala aj aktivity Číny v Českej republike. Tá podľa kontrarozviedky predstavuje rastúcu hrozbu. Patrí k najaktívnejším aktérom v oblasti kybernetických útokov, zvyšuje ich počet aj sofistikovanosť. Čína sa tiež podľa BIS snaží v Česku získavať pokročilé technológie a buduje si kontakty v akademickej sfére, ktoré sú pre ňu kľúčové na získavanie spravodajských informácií.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)