Česká BIS odhalila ruského agenta napojeného na politikov a novinárov

Praha 17. októbra (TASR) - Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) odhalila agenta ruskej štátnej moci, ktorý mal kontakty na českých politikov a novinárov. Využíval ich na nastoľovanie proruských tém. Vyplýva to z výročnej správy BIS, ktorú v pondelok predstavil jej riaditeľ Michal Koudelka po návšteve českého premiéra Petra Fialu v sídle úradu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tieto väzby využíval na nastoľovanie proruskej politickej agendy, koordináciu verejných vystúpení kontaktovaných politikov a na medializáciu naratívov, ktoré sú v súlade so zahranično-politickými záujmami Ruskej federácie," píše sa v správe BIS.



Skupina, ktorej je tento agent súčasťou, mala podľa kontrarozviedky dostatok financií na to, aby udržiavala alebo rozširovala okruh proruských novinárov a aktivistov. Okrem výroby alternatívneho mediálneho obsahu mali usporadúvať verejné akcie v prospech ruskej propagandy.



"Zapojeným osobám boli preplácané náklady na prípravu materiálov a v niektorých prípadoch im boli zaisťované výjazdy do zahraničia, kde bola ich činnosť ďalej koordinovaná a kontrolovaná," píše sa vo výročnej správe.



Na českých proruských aktivistov sa podľa BIS potom obracali ruské štátne médiá s cieľom získať tendenčné stanoviská, ktoré by mohli využiť vo vnútroštátnej propagande. "Prostredníctvom spriaznených aktivistov a novinárov a cestou alternatívnej mediálnej scény, ktorá z prokremeľských naratívov významne čerpá, dochádza v českom prostredí k šíreniu stanovísk podporujúcich zahraničnú politiku režimu Vladimira Putina," spresnila BIS v správe.



Česká kontrarozviedka však zhodnotila, že v dôsledku opatrení, ktoré boli prijaté v reakcii na kauzu Vrbětice, výrazne klesli možnosti stretávania sa pracovníkov ruskej diplomatickej misie so zástupcami českých proruských aktivistov.



Fiala sa podľa svojich slov prišiel do sídla BIS poďakovať spravodajcom za ich prácu. Uviedol, že jeho vláda si je vedomá jej dôležitosti, ktorá v poslednej dobe ešte stúpla.



Od výbuchu v muničnom sklade Vrbětice, ktorý podľa BIS spáchali agenti ruskej tajnej služby, uplynulo osem rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)