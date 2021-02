Blatný by pred novými opatreniami preferoval zodpovedný prístup Čechov

Praha 17. februára (TASR) - Český minister zdravotníctva Jan Blatný navrhuje v boji s koronavírusom SARS-CoV-2 uvedomelý prístup ľudí namiesto ďalších obmedzení. Takisto upozornil na vysoké počty hospitalizovaných a šírenie tzv. britského variantu vírusu. Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz.



"Plošné opatrenia nefungujú, pokiaľ nie sú dodržiavané na individuálnej úrovni," povedal Blatný na stredajšej tlačovej konferencii. "Myslíme si, že riešením je uvedomelý prístup každého z nás namiesto nejakých ďalších plošných reštrikcií," dodal.



Ministerstvo zdravotníctva podľa Blatného so skupinami expertov, opozíciou i Poslaneckou snemovňou Parlamentu ČR rokuje o tom, akým spôsobom stabilizovať situáciu bez ďalších reštriktívnych opatrení. "Jedinou možnosťou je spoľahnúť sa na to, že ľudia, ktorí môžu o sebe rozhodovať, sa rozhodnú správne," povedal.



Minister zdravotníctva takisto povedal, že epidemická situácia v krajine nie je dobrá. Nemocnice stále čelia vysokému počtu hospitalizovaných a nedostatku personálu. Nemôžu preto poskytovať starostlivosť všetkým, ktorí by to potrebovali.



Nákazlivejšia tzv. britská mutácia koronavírusu sa podľa odborníkov vyskytuje v asi 40 percentách prípadov nákazy v ČR, píšu Novinky.cz. V priebehu dvoch alebo troch týždňov môže byť podľa Blatného v celej krajine rovnako vážna situácia, ako je teraz v okresoch Cheb, Sokolov a Trutnov, ktoré sú od minulého týždňa uzavreté.



Česká vláda v nedeľu 14. februára na základe žiadosti hajtmanov vyhlásila na dva týždne v celej Českej republike núdzový stav. Nadviazala tak na núdzový stav, ktorý bol v platnosti do nedele, no Poslanecká snemovňa na mimoriadnej schôdzi (11. februára) neschválila jeho predĺženie.



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil v stredu povedal, že senátorský klub jeho Občianskej demokratickej strany (ODS) sa v súvislosti s novým núdzovým stavom obráti na Ústavný súd.



Podľa Vystrčila bol postup vlády pri vyhlásení núdzového stavu protiústavný.



Ústavná sťažnosť má byť hotová vo štvrtok. Na jej podanie sú potrebné podpisy najmenej desiatich senátorov. Senátorský klub ODS má 23 členov, pripomínajú Novinky.cz.