Český minister zdravotníctva súhlasil s otvorením obchodov

Praha 16. januára (TASR) - Český minister zdravotníctva Jan Blatný súhlasil so znovuotvorením obchodov. Podmienil to však tým, že ich personál musí povinne nosiť respirátory bezpečnostnej kategórie FFP2. Zákazníkom budú naďalej stačiť bežné rúška.



Informoval v utorok server iDNES.cz, podľa ktorého tak padla hlavná prekážka pre opätovné otvorenie maloobchodných prevádzok v ČR. Šéf rezortu zdravotníctva sa takémuto kroku doposiaľ skôr bránil.



Podľa Blatného však predavačky a predavači budú musieť nosiť respirátory FFP2, ktoré chránia pred prenosom nového koronavírusu spoľahlivejšie než látkové rúška.



"Otvorenie maloobchodov je výrazný posun. Je to veľký psychologický zlom. Ľudia po dlhšej dobe uvidia svetlo na konci tunela," napísal v utorok na Twitteri vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček.



Tento krok podporuje aj minister vnútra a šéf Ústredného krízového štábu Jan Hamáček spolu s predstaviteľmi jednotlivých krajov ČR. V utorok ráno sa touto otázkou zaoberala rada českej vlády pre zdravotné riziká.



"Minister Blatný súhlasí pri doplnení určitých opatrení, konkrétne povinných respirátorov pre personál obchodov, zákazníkom stačia rúška," povedal po rokovaní rady Havlíček pre server Lidovky.cz.



Celý plán ešte v priebehu utorka Havlíček prerokuje s opozíciou, avšak predpokladá, že s otvorením obchodov bude súhlasiť. Následne bude o návrhu hlasovať vláda.



Maloobchodný predaj, s výnimkou obchodov so základným tovarom, je v ČR zakázaný od 22. októbra minulého roka.