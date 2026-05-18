ČR bude tretíkrát hostiť Globsec Forum, očakáva sa vyše 2000 hostí
Autor TASR
Praha 18. mája (TASR) - Hlavnými témami 21. ročníka bezpečnostnej konferencie Globsec Forum, ktorá sa tento týždeň po tretíkrát uskutoční v Prahe, bude európska obrana a Ukrajina, konflikt na Blízkom východe, energetika či budúcnosť Európy.
Prezident Globsecu Róbert Vass na pondelkovej tlačovej konferencii podotkol, že zastúpených bude 86 krajín, čo je dosiaľ najviac. Súčasťou konferencie bude od 21. do 23. mája 55 panelových diskusií, 54 sprievodných podujatí. Do Prahy pricestuje aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, prezidentka Moldavska Maia Sanduová či ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vass zdôraznil, že konferencia sa koná v čase veľkej globálnej a bezpečnostnej krízy. Ako príklad menoval krízu dôvery v Severoatlantickú alianciu, krízu na Blízkom východe či pokračujúcu vojnu na Ukrajine. „Toto je obrovský kontext, ktorý dáva tohtoročným debatám pocit urgencie a toho, že to nie je len obdobie nejakej dočasnej krízy, ale veľká globálna systémová zmena. A to je aj hlavným motívom, aj hlavnou témou konferencie - globálna systémová transformácia. Pretože to, čo vidíme v medzinárodnej a globálnej politike, nie je len obdobie krízy, ktoré sa dá prečkať. Je to transformácia, ktorá zmení náš pohľad na ekonomiku, odolnosť, bezpečnosť, na to, ako budeme tvoriť obchodné vzťahy,“ povedal prezident Globsecu.
Tematicky sa 21. ročník zamerá na päť oblastí. Na európsku obranu a Ukrajinu - najmä na to, ako posilniť inovácie v obrane i bezpečnosti a ako urobiť z Európy kontinent, ktorý sa dokáže brániť. Ďalej to bude globálna systémová transformácia, oblasť energetiky a dodávateľských reťazcov a budúcnosť Európy.
Jedným z najpálčivejších bodov programu bude podľa Vassa téma konfliktu na Blízkom východe - konkrétne, ako ovplyvňuje globálne dodávateľské reťazce, energetiku a aký vplyv má na ekonomiku, ale aj celkovú bezpečnosť.
Na konferencii sa očakáva vyše 2000 účastníkov, z toho 16 ministrov zahraničných vecí - okrem Sybihu napríklad šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski alebo nová maďarská ministerka Anita Orbánová. Vass tiež avizoval, že Sanduová a Metsolová budú ocenené za líderstvo v medzinárodných otázkach a vzťahoch. Podľa riaditeľa Globsecu Daniela Browna každá z nich iným spôsobom ukazuje, že demokracia sa dokáže brániť aj v ťažkých časoch. Účasť zo slovenských ministrov podľa Vassa potvrdil šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško.
Súčasťou trojdňovej akcie bude aj GeoTech summit, ktorý sa zameria na to, ako zrýchliť technologický rozvoj v Európe. Okrem toho sa uskutoční tiež Globsec Young Leaders Forum, na ktorom sa tento rok zúčastní 35 mladých lídrov z 25 krajín.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
