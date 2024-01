Univerzitu v Prahe musia po streľbe opraviť, zničených je 130 dverí

Praha 4. januára (TASR) - Hlavná budova Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (UK) v Prahe bude podľa dekanky Evy Lehečkovej z technických dôvodov zatvorená prinajmenšom do konca januára. Budova podľa nej musí prejsť opravou – spresnila, že po policajnom zásahu ostalo zničených viac než 130 dverí a len to bude stáť niekoľko miliónov korún. Ďalšie škody ešte nie sú presne vyčíslené, informuje pražská spravodajkyňa TASR.



Letný semester sa začne podľa harmonogramu, a to 19. februára. Je však možné, že zo začiatku bude vyučovanie prebiehať online formou. Štvrté poschodie budovy, kde strelec útočil, bude podľa nej zatvorené zrejme celý semester.



Zdôraznila, že fakulta chce byť k študentom čo najviac ústretová, a preto in ponúkne napríklad individuálne študijné plány, aby si svoje študijné povinnosti mohli viac rozložiť v čase. Zároveň im odpustí školné, ktoré by predĺžením štúdia z tohto dôvodu vzniklo. Dodala, že skúškové obdobie je teraz pre študentov dobrovoľné – skúšky si môžu odložiť na neskôr.



"Pre nás je prioritou čo najskôr obnoviť náš akademický život a prevádzku, ako je to obvyklé pre vysokú školu – prezenčné vyučovanie, stretávanie, realizáciu výskumu, zaistenie administratívnej podpory," povedala Lehečková.



Počas januára bude na Námestí Jana Palacha pietne miesto, kde bude celý mesiac horieť oheň. O vytvorení stáleho pietneho miesta podľa dekanky diskutujú.



Rektorka UK Milena Králíčková opäť zdôraznila možnosti psychologickej pomoci pre kohokoľvek, kto ju potrebuje. Zároveň informovala, že na účte Nadačného fondu UK je aktuálne 73 miliónov korún (takmer tri milióny eur), ktoré sú určené jednak rodinám obetí a zraneným, ale aj na ostatné činnosti súvisiace s pomocou pre všetkých.



K útoku v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe došlo 21. decembra 2023. Študent na mieste zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník napokon zastrelil aj sám seba.











