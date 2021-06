ČR: Búrka poškodila obec Stebno, experti hovoria o tornáde

Praha 26. júna (TASR) - Búrka vo štvrtok značne poškodila českú obec Stebno, ktorá spadá pod mesto Kryry v okrese Louny na severozápade Čiech. Podľa meteorológov išlo o tornádo, informovala v noci na sobotu Česká televízia.



Škody sa odhadujú na desiatky miliónov korún. Na mieste je približne stovka hasičov a dobrovoľníkov. Starosta mesta Kryry Miroslav Brda oznámil, že nikto nebol zranený. V obci Stebno žije zhruba 120 obyvateľov.



"Všetko nasvedčuje tomu, že to bolo menšie tornádo. Potvrdiť to však musí ešte skúmanie na mieste, sila javu sa bude posudzovať podľa zistených škôd. Zatiaľ sme videli polámané stromy, postŕhané strechy," povedala Jana Ehertová z regionálnej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).



Ak Stebno zasiahlo tornádo, malo podľa meteorológov silu prvého alebo druhého stupňa. Búrka podľa miestnych obyvateľov trvala iba pár minút a počas nej bola všade hmla.



"V obci zasahujú zamestnanci mesta, profesionálni aj dobrovoľní hasiči, energetici. Spriechodňujú cesty, aby sa v prípade potreby dostali sanitky k ľuďom," uviedol Brda.



Niekoľko domov je bez striech, spadli stodoly, poničené sú automobily. "Máme pripraveného statika, ktorý posúdi, či sú domy obývateľné. Predbežná škoda je 80-100 miliónov korún. Z jednej z najkrajších dedín na Podbořansku vznikla spúšť," dodal starosta.



Kryry ponúkli občanom náhradné ubytovanie. Nikto však túto možnosť podľa starostu zatiaľ nevyužil. Mesto nechalo do obce priviezť aj základné potraviny.



V Česku je zdokumentované približne jedno až päť tornád ročne, uvádza webový spravodajský portál Novinky.cz. Vo štvrtok sa tornádo vyskytlo aj na juhu Moravy, kde v niekoľkých obciach zničilo množstvo domov, spôsobilo škody za stovky miliónov korún a pripravilo o život najmenej päť osôb.



Silné búrky a tornádo zasiahli vo štvrtok okresy Hodonín a Břeclav v Juhomoravskom kraji – predovšetkým obce Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Tornádo na juhu Moravy bolo najtragickejšie v Európe od roku 2001.