Bývalý politický väzeň Josef Plocek zomrel vo veku 94 rokov

Praha 3. januára (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel Josef Plocek, bývalý politický väzeň komunistického režimu. Informoval o tom v piatok server Blesk.cz.



O Plocekovej smrti informoval poslanec pražského mestského zastupiteľstva a člen strany KDU-ČSL Jan Wolf, ktorý uviedol, že Plocek zomrel po ťažkej chorobe. Posledná rozlúčka so zosnulým má byť v stredu 8. januára v Prahe.



Plocek bol podľa Blesku významnou osobnosťou katolíckeho života v bývalom Československu a bol doživotným členom strany ľudovcov (KDU-ČSL). V roku 2012 bol ocenený Rádom Tomáša Garrigua Masaryka.



Ploceka v roku 1951 zatkla Štátna bezpečnosť (ŠtB) za to, že spolupracoval na odoslaní listu o vtedajšom stave českého náboženského a cirkevného života do Vatikánu.



Vo vykonštruovanom procese bol označený za "špióna Vatikánu " a odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 13 rokov. Trest si odpykával v pracovných táboroch. V roku 1960 bol prepustený na základe prezidentskej amnestie.