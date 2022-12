Na českej D6 sa zranilo 40 ľudí, do nehody vrazil aj slovenský autobus

Praha 20. decembra (TASR/Tearz.sk) - Najmenej 40 ľudí utrpelo zranenia v pondelok pri sérií dopravných nehôd na diaľnici D6 v západnej časti Českej republiky. Časť diaľnice uzavreli. TASR správu prevzala zo spravodajského portálu Novinky.cz.



Trojkilometrový úsek diaľnice pri obci Lubenec v Ústeckom kraji museli uzavrieť po tom, ako tam v pondelok podvečer zaznamenali najmenej sedem dopravných nehôd, píšu Novinky.cz. Stav piatich zranených je vážny. Dve osoby podľa polície previezli vrtuľníkom do nemocnice.



Hovorca záchranárov Prokop Voleník povedal, že na diaľnici D6 zasahovali záchranári z Ústeckého, Stredočeského, Karlovarského i Plzenského kraja.



Meteorológovia pre poľadovicu a silný mráz vydali výstrahu vysokého stupňa pre Ústecký kraj a časti Karlovarského a Libereckého kraja, píšu Novinky. Výstraha platila do polnoci. V ostatných regiónoch ČR je v tom istom čase v platnosti o stupeň nižšia výstraha.



Slovenský autobus narazil do vozidiel na diaľnici D6, píšu médiá

Slovenský autobus v pondelok narazil v plnej rýchlosti do vozidiel na diaľnici D6 v západnej časti ČR. TASR správu prevzala v utorok zo spravodajského servera Novinky.cz.



Vodič stojaceho poľského kamióna podľa Noviniek.cz mobilným telefónom zhotovil videozáznam. Na ňom zachytil aj to, ako na miesto hromadnej nehody "vletel" v plnej rýchlosti vodič slovenského autobusu. Jeden policajt pred týmto autobusom stihol ujsť v poslednej chvíli.



Diaľnica D6 bola večer po zrážke 14 vozidiel uzavretá v oboch smeroch - na Prahu i Karlove Vary, dodáva server Novinky.cz.