Celková epidemiologická situácia sa v Česku zlepšuje

Praha 27. novembra (TASR) – Epidemiologická situácia v Českej republike sa naďalej zlepšuje, avšak už nie tak výrazne ako v uplynulých dvoch týždňoch. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky ČR Ladislav Dušek, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Celoštátny rizikový index, vyplývajúci z českého Protiepidemického systému, je v ČR od začiatku týždňa na hodnote 57 bodov, čo znamená tretí stupeň koronavírusových obmedzení. Krajina sa v súčasnosti riadi prísnejším štvrtým stupňom. O prejdení na tretí stupeň bude v nedeľu mimoriadne rokovať vláda.



Celkové rizikové skóre však skresľujú regióny, v ktorých je epidemiologická situácia oveľa lepšia, najmä Praha. Index v českej metropole klesol až na hodnotu 42. Hlavná hygienička Jarmila Rážová preto uviedla, že pokiaľ sa čísla v najhoršie zasiahnutých krajoch nezlepšia, neodporučí českému ministrovi zdravotníctva Janovi Blatnému uvoľniť obmedzenia. Najvyššie rizikové skóre majú kraj Vysočina a Královohradecký kraj.



Tretí stupeň umožňuje znovuotvorenie obchodov, služieb a reštaurácií. Zároveň by sa skončil aj zákaz vychádzania a zákaz pitia alkoholu na verejnosti.



V Česku pribudlo vo štvrtok 4048 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 2400 menej ako pred týždňom, a 60 súvisiacich úmrtí. Česko v súčasnosti eviduje 71 867 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v krajine od začiatku pandémie nakazilo 511 520 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 431 874 osôb. Do štvrtka 18:05 bolo v nemocniciach hospitalizovaných 5210 pacientov, stav 757 z nich bol vážny.