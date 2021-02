Cenu Ferdinanda Peroutku dostali Koubský a Stach

Praha 5. februára (TASR) - Českú novinársku cenu Ferdinanda Peroutku za rok 2020 získali Petr Koubský z Deníka N a Daniel Stach Českej televízie za úsilie v oblasti popularizácie vedy. Informoval o tom v piatok na svojom webe Deník N.



Obaja laureáti boli ocenení za "dlhodobú činnosť v oblasti popularizácie vedy", uviedla riaditeľka Spoločnosti Ferdinanda Peroutku Terezie Kaslová. Dodala, že pre pandémiu nového koronavírusu si laureáti cenu prevezmú až v apríli v pražskom Centre súčasného umenia DOX.



"V posledných mesiacoch vykonávajú mimoriadnu prácu serióznym informovaním o koronavírusovej pandémii i v 'boji' proti fake news. Svet vedy, výskumu a medicíny sa tak stal pre mnohých z nás zrozumiteľnejším," uviedla Kaslová.



Petr Koubský, ktorý je v Deníku N redaktorom pre vedu a technológie, napísal a preložil niekoľko kníh z oblasti IT. V minulosti pracoval ako programátor a bol i šéfredaktorom časopisu Inside či vydavateľom webového magazínu 067. Na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe získal titul kandidáta vied v odbore kybernetika a počítačová veda.



Daniel Stach pôsobí v Českej televízii od roku 2010. Začínal ako redaktor relácie Hyde Park ČT24 a o dva roky neskôr sa stal moderátorom relácie Hyde Park Civilizace. Je tiež členom redakcie vedy ČT a sprievodcom relácie Veda 24.



Ferdinand Peroutka (1895-1978), ktorého meno nesie ocenenie, bol jedným z významných predstaviteľov českej demokratickej žurnalistiky, autorom zásadného diela Budovanie štátu o vzniku a prvých rokoch niekdajšieho Československa. Peroutka sa po oslobodení stal poslancom Dočasného Národného zhromaždenia, a v ňom zostal až do parlamentných volieb v roku 1946. Po februári 1948 sa rozhodol pre pôsobenie v exile, najskôr britskom, následne americkom. V rokoch 1951 - 1961 riadil českú redakciu rozhlasovej stanice Slobodná Európa.



Cena Ferdinanda Peroutku sa udeľuje od roku 1995 pri príležitosti výročia jeho narodenia. Ocenené osobnosti by mali vynikať vlastnosťami podobnými ako Peroutka, a teda bezúhonnosťou pred zákonom i svedomím a vysokou mravnou integritou vylučujúcou rozpor medzi slovami a činmi. Takisto musia vychádzať z demokratických zásad odmietajúcich akékoľvek prejavy totalitarizmu a kultúrnej, národnostnej či politickej neznášanlivosti.